Тренды в мире: Буш критикует Трампа, цивилизация под ударом

РИА Новости Украина

Упреки Буша в адрес Трампа

Англоязычные издания (Los Angeles Times, Economic Times, Guardian, Washington Post и другие) в пятницу пишут о речи бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, выступившего в Нью-Йорке с "замечаниями" в адрес нынешнего главы государства Дональда Трампа. "В неожиданном, пусть и завуалированном, выпаде Буш резко оценил деятельность Трампа и его политику, намекая на то, что он продвигает нетерпимость и обман в ущерб стране и ее ценностям", — пишет газета Los Angeles Times.

"Нападки и предрассудки в общественной жизни создают национальный тон и выдают разрешение на жестокость и фанатизм", — сказал, в частности, бывший глава государства. Кроме того, Буш подчеркнул важную роль мигрантов и международной торговли и подчеркнул, что "невозможно не принимать глобализацию, как невозможно не принимать сельскохозяйственную или промышленную революцию". Как подчеркивают СМИ, в ходе своего выступления Буш ни разу не назвал Трампа по имени, но тематика его выступления намекала на политику нынешнего лидера. По данным Los Angeles Times, такое выступление — редкий случай нарушения протокола для бывших президентов страны, "и особенно удивительно от Буша". "Некоторые люди, знающие Буша, предположили, что он дошел до точки и не смог дальше игнорировать то, как Трамп ежедневно затаптывает политические и президентские нормы",- заключает издание.

Попытка найти пропавший рейс MH370

Малайзия заключила соглашение с частной американской компанией Ocean Infinity, чтобы попытаться еще раз найти фрагменты малайзийского рейса MH370, пропавшего три года назад, пишет газета Guardian и другие издания.

Ранее компания, которая занимается исследованиями морского дна, сама предложила свои услуги в проведении поисковой операции. Условия сделки таковы, что взять плату за услуги Ocean Infinity может только в случае обнаружения фрагментов лайнера. Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в марте 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. Поиски были официально приостановлены в середине января текущего года.

Полиция Лос-Анджелеса начала расследование против Вайнштейна

В зарубежных СМИ продолжает набирать обороты скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого ряд женщин обвинили в сексуальных домогательствах. В ночь на пятницу стало известно, что в Лос-Анджелесе в отношении него началось официальное расследование. Как сообщила полиция, отдел по ограблениям и убийствам допросил потенциальную жертву сексуального домогательства в 2013 году, связанного с Харви Вайнштейном.

По данным Los Angles Times, итальянская актриса и модель встретилась в четверг с правоохранительными органами города и на протяжении двух часов общалась с полицией. Актриса утверждает, что Вайнштейн сексуально домогался ее в 2013 году. Расследование в отношении Вайнштейна также ведет полиция Нью-Йорка и Лондона. Кроме того, в ночь на пятницу по "делу Вайнштейна" высказался и его коллега, знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино. В интервью газете New York Times режиссер признался, что знал о неподобающем поведении своего знакомого по отношению к женщинам и сожалеет, что не занял более твердую позицию и не прекратил с ним работать.

Глобальное загрязнение "угрожает цивилизации"

Загрязнение окружающей среды ежегодно приводит к гибели девяти миллионов человек в мире, сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на исследование медицинского журнала Lancet. О нем в четверг пишут многие зарубежные издания (Guardian, Daily Mail, TIME, Times и другие).

"Загрязненный воздух, вода, почва и рабочие места являются причиной заболеваний, из-за которых погибает один человек из шести по всему миру. Реальное число может быть на несколько миллионов больше, так как влияние некоторых загрязняющих веществ еще плохо изучено. Число смертей, которые приписывают загрязнению окружающей среды, втрое больше, чем число погибших от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятое", — пишет газета Guardian.

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Как отмечает Financial Times, авторы исследования утверждают, что чаще всего (92% от общего числа подобных случаев) из-за загрязнения окружающей среды умирают жители стран с низким и средним уровнем дохода, большинство — в Индии (2,5 миллиона погибших) и Китае (1,8 миллиона). "Загрязнение окружающей среды угрожает стабильной работе систем обеспечения Земли и существованию человеческого общества", — заключают авторы исследования.