Мировые СМИ: отчет Twitter, встреча Хефнера с Монро... на кладбище

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РИА Новости Украина

"Чудовищное непонимание": конгрессмены ругают Twitter

Американские газеты отмечают, что отчет компании Twitter, представители которой на закрытых слушаниях в комитете сената по разведке рассказали о "российском вмешательстве" в политику страны, вызвал раздражение конгрессменов.

Как пишет New York Times, руководители сервиса микроблогов заблокировали "только" 22 из примерно 450 аккаунтов, которые ранее в своем исследовании упомянула компания Facebook. Всего руководством Twtter в ходе проверки было заморожено 200 аккаунтов, однако ни один из них не был зарегистрирован как рекламный. О других нарушениях в сообщении не говорится, равно как и нет утверждений, что за этими аккаунтами стояли власти РФ.

С жесткой критикой команды Twitter выступил замглавы сенатского комитета Марк Уорнер.

"Презентация, с которой сегодня перед членами комитета выступил Twitter, глубоко разочаровывает. Их работа была производной и основана на аккаунтах, установленных Facebook, что показывает чудовищное непонимание командой Twitter серьезности этих вопросов", — приводит слова политика Wall Street Journal.

Член комитета по разведке из палаты представителей Адам Шифф в свою очередь назвал работу Twitter "хорошей, но всего лишь предварительной". Как отмечает издание, данный отчет, по всей видимости, лишь еще больше усилит напряженность между интернет-компаниями и регуляторами по вопросу контроля информации, появляющейся на их платформах.

Неудачный день для покупок

В центре внимания ведущих мировых СМИ остается подготовка референдума о независимости в Каталонии, намеченного на 1 октября.

Так, испанская газета Mundo пишет, что связанные с референдумом экономические издержки вынудили крупнейшую сеть универсальных магазинов в Европе El Corte Inglés принять решение о закрытии в день голосования.

"(1 октября) будет плохим днем для совершения покупок, поэтому из коммерческих соображений и во избежание наихудшего из зол рекомендуем не открывать (магазины)", — приводит издание комментарий президента торговой сети в Каталонии Карлеса Побле.

Любители шопинга в Барселоне также не смогут посетить магазины брендов, расположенных на главной торговой улице Paseo de Gracia, чье руководство присоединилось к петиции ритейлеров, отказавшихся от работы в день проведения референдума. Еще одним последствием готовящегося референдума стала необходимость усиления мер безопасности и увеличения числа охранников в торговых центрах и банках.

"Мы находимся в постоянном контакте с силами безопасности, они обнадеживают, беспорядков не предвидится", — говорится в заявлении ассоциации барселонских ритейлеров.

Пресс-конференция родителей Маэли

Родители девятилетней девочки Маэли, месяц назад пропавшей на юго-востоке Франции, впервые выступили с публичным обращением, пишут французские газеты, которые продолжают внимательно следить за одним из самых загадочных происшествий в стране за последние годы.

Как пишет Figaro, глаза супругов де Араухо были полны слез, когда они призвали подозреваемого в похищении девочки 34-летнего Нордаля Леландэ рассказать всю правду о судьбе своей дочери. Мужчина находится под арестом с начала сентября и продолжает упорно отрицать какую-либо причастность к исчезновению Маэли, которую в последний раз видели в ночь на 27 августа на свадьбе в коммуне Пон-де-Лавуазен, где гостили ее родители.

Между тем мужчина признает, что девочка садилась в его автомобиль, что подтверждено результатами анализа следов ДНК. В настоящее время следователи проводят другую кропотливую экспертизу – исследуют слитую воду, которую Леландэ использовал на следующий день после исчезновения девочки, чтобы тщательно вымыть свою машину.

Газета Monde пишет о других инцидентах, связанных с расследованием по делу Маэли. Выяснилось, что в результате поджога здания прокуратуры в Гренобле были уничтожены некоторые вещественные доказательства, собранные следователями. В ведомстве заявили, что пропавшие предметы носили второстепенный характер. С осуждением действий анархистской группировки, которая взяла ответственность за поджог, выступил сам президент страны Эммануэль Макрон.

Отвергнутая благотворительность первой леди

Ряд изданий активно освещает новость о том, что библиотекарь одной из школ в американском штате Массачусетс Лиз Соейро отказалась принять подаренные первой леди США Меланьей Трамп книги, заявив, что ее учебное заведение в них не нуждается.

Как пишет Washington Post, супруга главы Белого Дома направила книги в каждый штат в рамках акции "День чтения книги", однако в массачусетской школе Cambridgeport добрые намерения первой леди не оценили, заявив, что правительству лучше помогать "лишенным необходимого финансирования и обездоленным сообществам".

Библиотекарь в своем письме также подчеркнула, что подаренные ее школе книги детского писателя Доктора Сьюза (Теодора Зойса Гайзеля) "пропитаны расистской пропагандой, карикатурами и губительными стереотипами". Сама Меланья, несмотря на такую реакцию библиотекаря, заявила, что продолжит помогать детям.

"Жаль, что жест отправки книг для ваших школьников вызвал разногласия, однако первая леди по-прежнему привержена усилиям по защите интересов детей повсюду", — приводит издание Fortune комментарий штаба супруги Трампа.

Встреча на кладбище

Хью Хефнер и Мэрилин Монро никогда не встречались, хотя сверхуспешная карьера издателя началась с публикации пикантных фотографий легендарной актрисы, сообщает газета Washington Post биографические подробности основателя журнала Playboy, ушедшего из жизни два дня назад.

Издание напоминает, что в 1953 году Хефнер использовал снимки обнаженной Монро для пилотного выпуска журнала, который вскоре завоевал всемирную известность.

"Реальность такова, что я никогда ее не встречал. Я один раз говорил с ней по телефону, но я никогда ее не видел", — вспоминал Хефнер об актрисе, которая покончила с собой в 1962 году.

Тем не менее, издатель Playboy никогда не забывал, что обязан актрисе успехом своего проекта и считал ее своим талисманом. В 1992 году он за 75 тысяч долларов купил место рядом с Монро на Вествудском кладбище под Лос-Анджелесом. Самой Монро снимки, где она позировала обнаженной, в свое время принесли лишь 50 долларов гонорара, отмечает газета.