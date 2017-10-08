Минобороны РФ: влиятельные полевые командиры ИГ убиты в Сирии

"По информации, полученной по нескольким каналам и подтвержденной "на земле", уничтожены долгое время скрывавшиеся в Ираке влиятельные полевые командиры ИГИЛ, выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что ликвидация боевиков ИГ в Сирии будет продолжена.

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О ликвидации гражданина Грузии Тархана Батирашвили, известного как Абу Омар аш-Шишани, еще в начале марта сообщил Пентагон. Указывалось, что операция проводилась в районе города Эш-Шаддад в сирийской провинции Хасеке. О смерти боевика сообщал как глава Пентагона Эштон Картер, так и представители боевиков. Позднее родственники одного из главарей ИГ, по данным представителя Ахметского муниципалитета Грузии, не подтвердили его гибель.

Батирашвили был членом высшего руководства ИГ и занимал ряд постов, в том числе "военного министра". Ранее США назначили 5 миллионов долларов награды за информацию, которая привела бы к гибели или ликвидации Батирашвили.