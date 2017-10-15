Угроза импичмента: как Трамп отвлекает внимание с помощью КНДР

SAUL LOEB / AFP

РИА Новости Украина

О том, что стоит за многозначительным заявлением президента США на встрече с военными, и не менее загадочной репликой главы Белого дома в Twitter относительно будущих отношений с Северной Кореей, пишет Фуад Мамедов-Пашабейли для Sputnik Азербайджан.

Комментируя свое выступление перед высокопоставленными чиновниками Пентагона, Трамп сообщил журналистам, что прошедшее мероприятие он охарактеризовал бы как "затишье перед бурей". А на уточняющий вопрос, что президент имел в виду, загадочно улыбнулся: "Узнаете".

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять загадочный ответ Трампа. Вместо него на вопрос ответил глава Пентагона Джейс Мэттис, заявив, что президент США, если будет необходимо, воспользуется военным решением проблемы.

Отметим, что хозяин Овального кабинета неоднократно говорил о силовом решении северокорейской ядерной проблемы. Конечно, можно предположить, что своими заявлениями Трамп поднимает ставки в расчете на то, что Пхеньян пойдет на попятную, отказавшись от дальнейших пусков.

Но такой сценарий при усиливающемся давлении со стороны США выглядит маловероятным. Ряд косвенных признаков указывает на то, что президент США как будто уже принял решение окончательно отказаться от дипломатии в отношении Пхеньяна.

Почему Трамп так торопится, отправляя к берегам КНДР американский авианосец "Рональд Рейган" в сопровождении эсминца с морской системой ПРО и подлодки с крылатыми ракетами? Дело в том, что в преддверии годовщины выборов оппоненты могут преподнести ему горькую пилюлю в виде импичмента.

Хотя перспектива возможного импичмента Трампа в данный момент ослабла — все-таки до того, чтобы эта угроза сошла на нет, далековато. Гипотетически, если в этой ситуации откроется что-то, что тянет на серьезные обвинения против президента, на возможность импичмента, Трамп может отвлечь внимание публики с помощью таких авантюр, как нанесение воздушных ударов по ракетно-ядерным объектам Северной Кореи. Так устроена американская внешняя политика: внутренние факторы играют значительную роль при выстраивании внешнеполитической линии.

На данный момент Трамп, как и глава Пентагона, путем угроз давят на политическое руководство КНДР. Но что-то не видно, чтобы Пхеньян был готов к уступкам. В этой ситуации остается добавить, что, по экспертным оценкам, в случае гипотетического ядерного удара КНДР по столицам Южной Кореи и Японии могут погибнуть более двух миллионов человек, почти восемь миллионов получат ранения и увечья.

В то же время гипотетические потери самих США в случае военного столкновения с Пхеньяном выглядят незначительными, если, конечно, пара корейских ракет не долетит до берегов США. А такая опасность существует.

Пока Трамп пытается убедить партнеров, в частности, в Европе, выступить против КНДР, а затем и против Ирана, который он назвал "плохим игроком и обращаться с ним будут как с плохим игроком".

На призыв Трампа уже откликнулась ближайший союзник США — Великобритания, которая уже прорабатывает варианты ответных мер, если в мире начнется война с участием КНДР. В таком случае Великобритания станет частью единой глобальной коалиции против Пхеньяна. Какую именно поддержку окажет Лондон коалиции во главе с США, пока не известно. Один из вариантов возможных действий — использование нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth, который может быть принят на вооружение уже в этом году.

А в это время СМИ Северной Кореи заявили, что в КНДР предотвращен теракт. Проникшая в КНДР группа террористов готовила покушение на Ким Чен Ына с использованием биологического и химического оружия.

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Злоумышленники действовали якобы по приказу Центрального разведывательного управления США и южнокорейской разведки. "Это демонстрирует истинную природу США", — подчеркивает Центральное телеграфное агентство Кореи. То есть программа поиска внешнего врага работает в обеих странах.

Одно ясно четко. Трампу не удастся ни запугать Северную Корею, ни задушить ее санкциями. Тогда что? Действительно военное решение проблемы? Вряд ли. Все это закончится просто бряцанием оружия, пусть и достаточно громким. Но проблему все же надо решать. Думается, что противоборствующим сторонам (и прежде все Вашингтону) нужно найти точки соприкосновения, которые приведут США и его союзников к переговорам с КНДР. И сделать это необходимо как можно скорее.

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