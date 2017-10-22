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    Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон на выборах

    (обновлено: )9
    Как выразился Трамп, "жуликоватая Хиллари Клинтон" потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем он сам.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Соцсеть Facebook на президентских выборах-2016 поддерживала Хиллари Клинтон, сообщил президент США Дональд Трамп.

    twitter.com
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    "Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" — написал Трамп в Twitter.

    "Постоянно слышу о "незначительных" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов, (потраченных) на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" — продолжил Трамп, который давно враждуют с ведущими американскими телеканалами.

    О какой именно рекламе в Facebook идёт речь, Трамп не уточнил.

    Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.

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