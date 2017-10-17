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    Трамп призвал закончить расследование "сговора с Россией"

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (577)

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    Американский лидер снова заявил, что "не было абсолютно никакого сговора". По мнению Дональда Трампа, "вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы".
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в очередной раз опроверг предположения о его "сговоре с Россией" и заявил, что расследование в этой связи пора закончить.

    "Я бы хотел, чтобы оно закончилось", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов, выступая в Розовом саду Белого дома.

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    "Не было абсолютно никакого сговора", — добавил президент США.

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    "Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", — заключил президент США.

    Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует.

    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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