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    Культура

    Рисунок Трампа Empire State building продали за $16 тыс

    (обновлено: )20
    Согласно данным, опубликованным на сайте аукционного дома, рисунок размером 30 на 23 сантиметра выполнен черным маркером. Нынешний американский президент создал эскиз во Флориде в 1995 году.
    Дональд Трамп
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Эскиз всемирно известного нью-йоркского небоскреба Empire State building, сделанный американским президентом Дональдом Трампом, был продан на аукционе за 16 тысяч долларов, сообщили в аукционном доме Juliens Auctions.

    "Рисунок Empire State building Трампа продан за 16 тысяч долларов", — сообщается в Twitter организации.

    @JuliensAuctions
    Рисунок небоскреба Empire State building, выполненный Дональдом Трампом

    Согласно данным, опубликованным на сайте аукционного дома, рисунок размером 30 на 23 сантиметра выполнен черным маркером. Американский президент создал эскиз во Флориде в 1995 году во время открытия клуба "Мар-а-Лаго". Оригинальная цена рисунка составляла 100 долларов, однако на аукционе в Juliens Auctions этот лот оценили в 8-12 тысяч долларов.

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    Часть средств, полученных от продажи рисунка, будет направлена в американскую крупнейшую некоммерческую новостную организацию National Public Radio (NPR).

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