Трамп готов рассекретить документы об убийстве Кеннеди

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп готов рассекретить документы, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

"При условии получения дальнейшей информации я как президент позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", — заявил Трамп в Twitter.

Ранее издание Politico сообщило, что 26 октября национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Закон о публикации этих материалов подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году.

Однако, как заявили изданию источники, Трамп с большой долей вероятности мог заблокировать публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством Кеннеди, из-за опасений по поводу безопасности страны.

Ранее Трамп повторил в интервью Fox News статью в таблоиде National Enquirer, где утверждается, что отец кандидата в президенты Тэда Круза (соперника Трампа на выборах) был снят на одной фотографии с Ли Харви Освальдом, который, согласно результатам официального расследования, убил президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года. Таблоид продемонстрировал фото с Освальдом и группой мужчин, один из которых похож на Рафаэля Круза — отца кандидата в президенты. При этом таблоид утверждает, что фото снято в августе 1963 года в Новом Орлеане, где Рафаэль Круз якобы раздавал листовки в поддержку кубинского лидера Фиделя Кастро.