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    Рецепт счастья от Эйнштейна продан c аукциона за 1,5 млн долларов

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    За рецепт счастья на аукционе Winners неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи.
    Лауреат Нобелевской премии физик Альберт Эйнштейн
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, продан за 1,5 миллиона долларов с аукциона в Иерусалиме, сообщили устроители торгов.

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    В Британии на аукционе за рекордную сумму было продано письмо пассажира "Титаника"

    В ноябре 1922 года у великого физика, приехавшего с лекциями в Японию, недавно узнавшего о присуждении ему Нобелевской премии и пожинавшего первые плоды мировой известности, не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, он написал по-немецки пару житейских советов и посоветовал сохранить обе бумаги, объяснив, что в будущем "их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых".

    "Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью", — гласит совет от Эйнштейна на фирменном бланке отеля. За этот лот неизвестный покупатель заплатил 1,56 миллиона долларов при стартовой цене в 2 тысячи, информирует сайт аукционного дома Winners.

    "Если есть воля, найдется и способ", — сказано во второй записи, которая, по данным сайта, ушла за 240 тысяч долларов при стартовой цене в 1 тысячу.

    На торги также были выставлены два более поздних письма Эйнштейна, в которых он восхищается успехами Еврейского университета Иерусалима и выражает готовность помочь иерусалимской галерее искусств. Они проданы за 33,6 тысячи и 9,6 тысячи долларов соответственно.

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