Twitter передал комитету США более 200 "связанных с РФ" аккаунтов

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Компания Twitter передала сенатскому комитету по разведке США названия 201 аккаунта, якобы связанного с попытками России оказать влияние на американские выборы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимный источник, знакомый с делом.

По его данным, передача данных произошла на этой неделе. Пока неясно, были ли удалены посты в Twitter с этих аккаунтов.

Сенатский комитет США по разведке пригласил выступить на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о якобы имевших место "попытках России использовать социальные СМИ" для влияния на выборы.

Сообщалось также, что сенатский комитет по разведке в своем расследовании по "вмешательству РФ" в американские выборы пока не пришел к каким-либо заключениям.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".