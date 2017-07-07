РФ вторгалась в выборы в Европе - глава Минобороны Великобритании

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон уверен в том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Европе.

В ходе дискуссии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований его попросили прокомментировать состоявшуюся ранее в тот же день в Гамбурге встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также дать оценку "российскому вторжению" в выборы на Западе.

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"Что касается встречи Трампа и Путина, я еще не видел сообщений. Я уже говорил о своей уверенности в том, что Россия вторгалась в европейские выборы. Это касается Франции, это касается попытки переворота в Черногории. Но я не собираюсь комментировать тему вторжения в выборы в США", — сказал британский министр.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

Ранее также сообщалось, что Белый дом обвинил РФ во "вмешательстве в выборы в Черногории".