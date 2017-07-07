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    В мире

    РФ вторгалась в выборы в Европе - глава Минобороны Великобритании

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    Глава минобороны Британии Майкл Фэллон подчеркнул, что уверен во вмешательстве России в европейские выборы, "это касается Франции, это касается попытки переворота в Черногории".
    Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон уверен в том, что Россия пыталась оказать влияние на выборы в Европе.

    Юрий Луценко
    Украинское фото
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    В ходе дискуссии в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований его попросили прокомментировать состоявшуюся ранее в тот же день в Гамбурге встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также дать оценку "российскому вторжению" в выборы на Западе.

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    "Что касается встречи Трампа и Путина, я еще не видел сообщений. Я уже говорил о своей уверенности в том, что Россия вторгалась в европейские выборы. Это касается Франции, это касается попытки переворота в Черногории. Но я не собираюсь комментировать тему вторжения в выборы в США", — сказал британский министр.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

    Ранее также сообщалось, что Белый дом обвинил РФ во "вмешательстве в выборы в Черногории". 

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