Бортник: Европа ослабла, судьбу Украины решают РФ и США

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Германии прошли выборы в бундестаг — местный парламент. Прогнозируемую победу одержал блок консерваторов Ангелы Меркель, набравший около 33%.

На втором месте закрепились социал-демократы (СДПГ) с худшим в своей истории результатом. Крайне важный стало попадание "Альтернативы для Германии" (АдГ) в парламент, где не было партий правого толка с окончания Второй мировой войны.

Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге). Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места). Правая "Альтернатива для Германии" получает 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).

Будет усиливаться влияние противников Меркель

Фактически канцлер Ангела Меркель победила на выборах, но победа эта — пиррова, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он подчеркивает, что партия Меркель набрала на 8% меньше голосов, чем на выборах 2013 года. Кроме этого, есть существенные риски для создания коалиции.

"Нынешний партнер Меркель по демократической партии Германии… Со стороны этой партии активно звучат голоса о возможном переходе в оппозицию. Потому что эта партия показала самый низкий результат за всю свою последнюю историю", — рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Соответственно, канцлеру придется создавать коалицию со свободными демократами, зелеными, и коалиция будет достаточно хрупкой, будет балансировать на уровне 50-55% мандатов, прогнозирует политолог.

Также Бортник подчеркивает, что значительно усилились противники нынешнего курса Германии: во-первых, сохранились левые, которые традиционно оппонировали этому курсу, во-вторых, пришла "Альтернатива для Германии", которая показала третий результат в стране.

"Конечно, говорить о каком-то сотрудничестве между левыми и правыми не приходится, но потенциально у них — 20% голосов, и их риторика — антиглобалистская, антимигрантская, антиамериканская, местами даже пророссийская риторика — в парламенте будут только усиливаться. Их влияние безусловно будет усиливаться", — уверен эксперт.

Позиция Германии станет непредсказуемой John MACDOUGALL / AFP Поствыборы в ФРГ. В АдГ сразу после сенсационного успеха произошел раскол

В целом Бортник считает, что сегодня Германия вступает в новую эру. Несмотря на то, что Меркель, скорее всего, с вероятностью в 90%, удастся сохранить пост канцлера и сформировать коалицию, Германия будет все больше грязнуть во внутренней борьбе.

"Впервые у Меркель появились серьезные внутренние оппоненты. И на фоне ослабления Меркель политическая Германия перейдет к эпохе борьбы с внутренними проблемами. И конечно это отразится на Украине. Я думаю, что позиция Германии в отношении Украины станет более непредсказуемой", — отметил политолог.

Он допускает, что со стороны Берлина могут зазвучать резкие антироссийские выпады в поддержку Украины, "хотя ситуация подталкивает Меркель к поиску политических и экономических компромиссов с Россией: потому что продолжение нынешнего курса означает, что Меркель уже не станет канцлером, а ее партия возможно уже не получит права формировать коалицию".

"Политика Германии станет более непредсказуемой. Рост Германии в рамках Нормандских соглашений может ослабиться. Очевидно, что на фоне аналогичных проблем во Франции, где президент Макрон стремительно теряет рейтинг и погружается во внутренние проблемы, будет возрастать роль прямого диалога между РФ и США", — подытожил Бортник.

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