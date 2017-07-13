Лавров: РФ призывает Запад не ставить Украину перед выбором

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва призывает западные страны не ставить Украину перед выбором "или-или" — либо она с ЕС, либо с Россией.

"Мы очень хотим добрососедства с Украиной и хотим, чтобы наши западные коллеги, которые выстраивают целый ряд своих программ, включая "Восточное партнерство", не ставили наших соседей, включая Украину и любые другие страны, перед выбором "или-или", — сказал Лавров, выступая в фонде имени Кербера.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

Ранее Лавров заявил, что Москва хотела бы видеть Украину стабильным и демократическим государством, где соблюдаются предусмотренные международными конвенциями права всех меньшинств.