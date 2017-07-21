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    В мире

    Главу ЦРУ раскритиковали за утверждения, что РФ вмешивалась в выборы

    (обновлено: )16430
    Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил о вмешательстве РФ в выборы, но не привел каких-либо подтверждений своим словам.
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    wikipedia.org

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео подвергся критике в четверг за то, что обвинил Россию во вмешательстве уже не только в выборы 2016 года, но и в предыдущие выборы.

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Помпео выступал на форуме по безопасности в Колорадо. Его спросили, вмешалась ли Россия в выборы. Помпео ответил: "Конечно, и в последние, и в предыдущие, и в те, что были перед ними". Помпео не привел каких-либо подтверждений своим словам.

    За эти высказывания директора ЦРУ раскритиковали и те, кто верит в оценки американских спецслужб, будто Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года.

    "Я с беспокойством вижу, что директор ЦРУ представляет банальностью российское вмешательство в наши выборы. 2016 год несравним ни с чем в прошлом. Он не должен был так говорить", — написал в микроблоге в Twitter Адам Шифф, старший демократ комитета палаты представителей по разведке и один из главных участников расследования "российского вмешательства" в выборы.

    Экс-посол США в России, а ныне профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол также задался вопросом, откуда директор почерпнул свои утверждения.

    "На каком основании Помпео делает утверждения насчет (выборов) 2012 и 2008 года? Я бы хотел увидеть эти доклады разведывательного сообщества", — написал в микроблоге в Twitter Макфол.

    Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году, расследование на эту тему ведут ФБР и комитеты по разведке палаты представителей и сената. Россия эти обвинения категорически опровергает. Побочной темой расследования являются предполагаемые "связи с Россией" президента США Дональда, которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.

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