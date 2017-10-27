Около 3 тыс документов об убийстве президента Кеннеди опубликованы в США

КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Около трех тысяч документов об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

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Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Ранее издание Politico сообщило, что 26 октября национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Закон о публикации этих материалов подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Однако, как заявили изданию источники, Трамп с большой долей вероятности мог заблокировать публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством Кеннеди, из-за опасений по поводу безопасности страны.