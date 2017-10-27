наверх
27.10.201704:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Около 3 тыс документов об убийстве президента Кеннеди опубликованы в США

    (обновлено: )37
    Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.
    Джордж и Жаклин Кеннеди

    КИЕВ, 27 окт – РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Около трех тысяч документов об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов.

    Первый тизер фильма Джеки с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди
    Канал FoxSearchlight в Youtube
    Вышел первый трейлер "Джеки" с Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

    Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

    Читайте также — The Washington Post: поговорим о психическом здоровье Трампа

    Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

    Ранее издание Politico сообщило, что 26 октября национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи документов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. Закон о публикации этих материалов подписал еще президент Джордж Буш-старший в 1992 году. Однако, как заявили изданию источники, Трамп с большой долей вероятности мог заблокировать публикацию нескольких тысяч секретных документов, связанных с убийством Кеннеди, из-за опасений по поводу безопасности страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшим охранником нардепа Игоря Мосийчука Русланом Кушниром
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Погром в Святошинском суде Киева соратниками комбата ОУН Коханивского
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    СИЗО, в котором находится виновница резонансного ДТП в Харькове Елена Зайцева
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Батарея
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые