Молодой представитель клана Кеннеди арестован в США за драку в баре

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Представитель знаменитого американского клана Кеннеди арестован за драку в баре в курортном городе Аспен в штате Колорадо, об этом передает телеканал Fox News.

По данным телеканала, 22-летний Джон Конор Кеннеди является внуком Роберта Кеннеди, бывшего генерального прокурора США, и внучатым племянником Джона Кеннеди, 35-го президента США.

Полиция сообщила, что молодой человек устроил потасовку с другим мужчиной на улице возле бара. При попытке полицейских разнять драку Кеннеди-младший оказал сопротивление стражу порядка, после чего они оба упали в сугроб.

Кеннеди-младшему предъявлено обвинение в хулиганстве. Судебное слушание по его делу ожидается 22 февраля.

Напомним, в октябре американскую актрису Шейлин Вудли, известную по фильмам "Дивергент" и "Сноуден", арестовали, когда она уходила с мирной акции протеста.