Громкие убийства: власти Украины выгоден запуганный народ - эксперт

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РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Следствие не исключает, что мишенью взрыва мог быть не депутат Игорь Мосийчук, а политолог Виталий Бала или журналисты телеканала "Эспрессо". Об этом заявил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко во время совместного брифинга СБУ и прокуратуры.

Тем не менее, произошедший в среду у телеканала "Эспрессо" взрыв полиция квалифицировала как теракт. Сейчас его расследует Главное управление СБУ в Киеве и области. Результатом происшествия стала гибель двоих человек, и трое были ранены – сам Мосийчук, Виталий Бала и местная жительница. Все пострадавшие находятся в больнице.

Озвученные правоохранителями версии покушения в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Артем Никифоров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому з'явилася версія, що метою замаху на вбивство міг бути не Ігор Мосійчук?

– Я думаю, що сьогодні слідство розглядає абсолютно всі версії. Зрозуміло, що відкидати якусь чи спиратися на якусь окрему можна лише за наявності тієї чи іншої доказової бази.

Наскільки ми розуміємо, сьогодні доказова база — дещо обмежена. Відомо, що там був цей мопед та автомобіль. Я просто в прямому ефірі дивився коментарі правоохоронців, які озвучували версії, і зараз багато ЗМІ посилаються на те, що мішенню міг бути і Бала.

Зрозуміло, що розглядають всі версії, виключати якусь не варто. Але навряд чи це Бала чи хтось інший, з урахуванням того, що цей мопед було припарковано безпосередньо біля автівки Мосійчука. Більше того, треба робити знижку, умовно кажучи, на певний авторитет і на певну славу, яку здобуває той чи інший політик.

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Мосійчук — дуже неоднозначна політична особистість, він неодноразово наражався на доволі контраверсійні ризики у зв'язку зі своїми заявами, а відтак безумовно, подивимося, що нам скаже слідство. Скоріше за все, це був відвертий замах на самого Мосійчука.

Чим його постать така масштабна і впливова, окрім одіозності? Кому він міг заважати і кого дратувати?

– Не в образу комусь, але яка країна, такі і теракти, і яка б там в нього не була постать, але в цій ситуації, в якій Україна перебуває, особливо у безпековому вимірі, то посягатися на якихось топ-осіб немає сенсу. А от на політиків середньої ланки, які, можливо, були задіяні в якихось комерційних питаннях, це абсолютно можливо.

Інше, що вражає, що дивує і навіть викликає занепокоєння, це те, що сьогодні в Україні і в Києві злочини здійснюються настільки зухвало, ми вже не говоримо про те, що в центрі Києва розстрілюють людей. Тобто в злочинців — повне усвідомлення того, що цей мотоцикл неможливо буде відстежити. В місті відсутнє якесь адекватне відеоспостереження.

Ми пам'ятаємо справу з журналістом Павлом Шереметом, там взагалі ні камери не відстежили, не зрозуміло, хто це зробив. Тобто навіть відстежити особу і виявити місце, звідки вона з'явилася, особливо, якщо це транспортний засіб, а транспортний засіб, скоріше за все, рухався автошляхом, це просто вирок дійсно правоохоронній системі і вирок підходам, які були.

А підходи в нас були наступні: треба показати якусь нібито реформу, самих себе повністю оточити охороною. Ми знаємо, що очільники правоохоронних відомств України оточені безпрецедентною кількістю охоронців, і відтак в них немає необхідності задумуватися про те, на якому рівні безпека простих громадян. Тому в нас така ситуація.

В Україні правоохоронцям дуже зручно і вигідно прикриватися терактами?

– Я взагалі дивуюся, чому досі наші штатні спікери не сказали про те, що це ФСБ. Мабуть, лише тому, що там у Мосійчука було питання з Кадировим. Якби це був якийсь інший депутат, менш контраверсійний, то вже б 100% ми цю версію почули…

Та, можливо, ми вже почули б і прізвища тих, хто замовляв. Просто дійсно Мосійчук сам по собі — настільки контраверсійний політичний діяч, він настільки був ув'язаний в якісь неоднозначні теми, що доволі обережно в цьому контексті правоохоронці коментують.

Але знову ж таки, ми живемо в Україні, ми чудово розуміємо, чим займаються багато, не хочу говорити — всі чи більшість, багато з наших народних депутатів. Скоріше за все, це не остання така подія в Києві. А з огляду на те, що правоохоронці абсолютно не можуть дати ради таким ситуаціям, на жаль, на превеликий жаль, ця ситуація лише поглиблюватиметься.

На мене було скоєно напад буквально минулого тижня в центрі Києва, дві озброєні особи, я відстрілювався, викликав поліцію, поліція їхала 50 хвилин, жодної реакції, жодних слідчих дій зі сторони правоохоронців. Тому, на превеликий жаль, все більше і більше людей стають вже безпосередніми свідками цього. А те, що сталося з Мосійчуком, просто він — політик, і шкода тих людей, які загинули в цій ситуації. Але в глобальному вимірі в Україні сьогодні безпекова ситуація на рівні жаху, і неможливо підібрати слів.

Віце-спікер Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook виказала співчуття загиблим і їх родинам, а також наголосила на необхідності посилення силових структур і правоохоронних органів. Чи є у влади бажання та можливості активізуватися у цьому напрямку?

– Давайте розбиратися. Чи є для цього бажання? А навіщо владі це треба? Чим більше налякані будуть громадяни, тим вони будуть більш слухняними. У нас же дуже зручно, щоб громадяни не виходили під парламент, залякати їх, що там високий рівень злочинності, що там будуть провокації і замахи, щоб в громадян збити пил, нав'язати їм ідею, що вони перебувають в повній небезпеці. Тому це владі вигідно.

Влада має можливість сама для себе забезпечити безпеку. Ви бачите, якими кортежами пересуваються, ви подивіться, яка кількість охоронців сьогодні супроводжує наших можновладців. Кого вони бояться? Зрозуміло, що вони бояться не простих громадян. Вони бояться тих, кому вони перейшли дорогу, з ким вони не поділили якісь бізнес-інтереси. Але, тим не менше, в них є охорона, вони себе забезпечують.

А прості громадяни… Знаєте, як кажуть, проблеми індіанців шерифа не хвилюють. От тільки так можна описати ставлення влади до людей, до безпеки.

К слову, политолог Алексей Якубин в эфире Голоса Столицы высказал мнение, что обвиняя Кремль в организации покушения на Игоря Мосийчука, власть только дискредитирует себя и свои последующие действия в глазах общества. Он также не исключает, что могут прогреметь и новые взрывы, поскольку насилие стало восприниматься как нормальный способ решения проблем.