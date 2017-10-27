Решмедилова: вопрос Донбасса для Меркель – вопрос Нобелевской премии

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В пятницу в Киев прибывает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Дипломат встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Он также напомнил, что накануне в Берлине у него состоялась встреча с Волкером, где говорили о мандате миротворческой миссии ООН. По словам главы МИДа, позиция сторон по этому вопросу полностью совпала.

Перспективы визита американского дипломата в Украину в эфире радиостанции Голос Столицы оценила политолог Александра Решмедилова.

О чем будет идти речь на встрече Волкера с Порошенко?

– По большому счету, эта встреча будет иметь транзитный характер.

Дело в том, что ясности, когда состоится встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, пока точно нету. Было анонсировано, что будет "созвон", остальные подробности пока не появлялись. Относительно поездки во время переговорного процесса с президентом Украины, тоже пока все достаточно туманно и подробностей мало. То есть, базу приходится собирать по частям из каких-то открытых источников.

Понятно, что будет обсуждаться миротворческая миссия, но по всем показателям, думаю, что ее скорее всего отсрочат. Во-первых, появилась информация от США, что якобы миссия — это очень дорогое удовольствие зимой. Я думаю, могут говорить о смещении сроков, допустим, на весну. Россия, скорее всего, тоже поддержит смещение сроков, потому что они до марта в большинстве своем полностью окунутся в избирательную волокиту, поэтому делать громкие заявления по миротворцам будут с осторожностью, или только с информационной выгодой для себя.

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То есть то, что Владимир Путин сможет трансформировать в какие-то дивиденды для себя и выставить себя в каком-то позитивном свете для своего электората. Именно в таком ключе, скорее всего, будет двигаться российская сторона.

Что может Украина в этом переговорном процессе поднимать, помимо очевидных моментов? Первое, это так называемый закон по реинтеграции Донбасса и все, что с ним связано. От Минска никто отходить не будет – фигурирует, не фигурирует он там в законопроекте, это уже маловажно.

Тем более, если эти изменения будут… на них будут настаивать, их можно внести между первым и вторым чтением, то есть эти вопросы можно решить в достаточно оперативном порядке, тут главное – мобилизовать парламент, потому что пока мы знали, что эти две недели были несессионные, а вы знаете, что депутаты разбегаются в разные стороны, собирать их воедино – крайне сложно.

Тут будет вопрос, я думаю, подниматься американской стороной, насколько можно обеспечить стабильное голосование, явку депутатов, не будут ли они на ходу менять свое мнение, то есть вот эти моменты относительно работоспособности парламента.

Второй момент, думаю, как раз будет подниматься больше украинской стороной, что работать парламенту мешают протестующие, то есть попросят какого-то содействия, возможно, по тому, чтобы был тоже переговорный процесс… Есть уже информация о том, что всячески хотят власти Украины свернуть происходящее, то есть, думаю, тут вопрос тоже будет подниматься. По крайней мере, Волкер, как спецпредставитель, всегда держит руку на пульсе и знает, что тут происходит, и думаю, что будет некая сверка часов. Поэтому пока — вот в таком режиме.

Но опять-таки, все встречи обычно носят закрытый характер, никакой лишней информации в прессу не просачивается, то есть все — очень сдержано. То, что будет в сухом остатке, я думаю, что скажут как всегда: продуктивная встреча. В остальном это будет, опять таки, объяснение Украины позиции США перед очередной встречей с Сурковым.

Как мы видим, встречи происходят в среднем раз в три недели, если посмотреть на встречу, которая была в Белграде, до этого была в Минске, то есть, где-то по прогнозам раз в три недели Волкер с Сурковым держат связь очно.

Будут ли вопросы, связанные с коррупцией и ее преодолением, подниматься на встречах Волкера с украинскими лидерами?

– Однозначно будут. Если Вы помните, как раз спецпредставитель очень тщательно занимается вопросами коррупции, это одна из его топ-тем, которую он курирует, она однозначно будет подниматься.

Хотя здесь, в информационном пространстве, очень показательный момент, что Волкер пока никаких анонсов до встречи не производил, то есть никаких интервью, сообщений, твиттов, как обычно, месседжей в публичной плоскости не посылал.

Но при этом в четверг выходит большое, развернутое интервью Мари Йованович, посла США в Украине, и как раз там теме борьбы с коррупцией достаточный сегмент выделен, поэтому позиция США – ясна.

Мы видим, что все равно есть почти параллельная информационная деятельность официального посольства, то есть американской дипмиссии, а Волкер обычно идет параллельно, не нарушая какую-то субординацию, или не говоря вразрез с позицией. Поэтому мне кажется, в этом моменте больше на себя в информационном плане замкнула на себе пока Йованович, дав основные месседжи Вашингтона.

С чем приедет Волкер – посмотрим, но до этого была уже встреча с послом Украины в США Валерием Чалым у Волкера в Вашингтоне, то информация поступает если не ежеминутно, то достаточно оперативно, это видно по реакции, или по тому, что говорит Волкер в своих интервью. Он хорошо осведомлен о том, что здесь происходит.

Из текста закона о реинтеграции Донбасса был изъят пункт о Минских соглашениях. Будет ли попытка давления на украинских политиков, учитывая, что на следующей парламентской неделе Рада должна рассматривать этот документ во втором чтении?

– Для начала нужно понимать, что было предложено заменить формулировку Минских соглашений на резолюцию Совбеза ООН, которую признала и ратифицировала Украина.

Поэтому на самом деле, глобально Украина признает Минские соглашения на законодательном уровне, потому что признается как раз резолюция ООН, поэтому тут не вижу особого предмета для обсуждения. Мне кажется, что это — больше внутренняя возня для отвлечения внимания, потому что каждый политик считает своим долгом высказаться на этот счет и обсуждает уже и без того доказанные истины, что альтернативы "Минску" нет, на этом стоит позиция и президента, и официальный Киев, и все члены "нормандского формата", даже сам Курт Волкер говорил о том, что альтернативы "Минску" — нет.

Единственно, он в одном из интервью заявлял, что не против, если формат будет расширен за счет США. Я не думаю, что он изменит свою конфигурацию на "женевский формат", но вы же видите, что включенность США увеличилась, и они как бы свое присутствие только усиливают. При этом он не преуменьшал роли канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, то есть Франции и Германии, тем самым показывая субординацию, потому что внешнеполитическая деятельность лидеров ЕС в этом направлении для них — крайне важна.

Я думаю, что амбиции по получению Нобелевской премии мира у Меркель в этом направлении есть, и она будет прикладывать максимум усилий, чтобы все-таки поставить финальную точку и добиться мира, просто что по времени не удалось это сделать быстро, как хотелось, но с курса никто не сдвигается.

Возможно, она разделит эту премию как раз с Макроном напополам, посмотрим. Не хотелось бы забегать наперед, но это то, что может быть очевидным, и это та траектория, по которой будут двигаться лидеры.

К слову, в начале октября во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Порошенко заявил, что за три года Украина не приблизилась к перспективе прекращения конфликт на Донбассе. При этом директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков в эфире "ГС" отметил, что закон об особом статусе Донбасса был принят по просьбе зарубежных партнеров, а самой власти имплементация закона — не выгодна.