Рудяков: Меркель займется Украиной с удвоенной силой

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Германии избрали местный парламент – бундестаг. Выборы прошли в стране в воскресенье, 24 сентября. Альянс с участием канцлера Германии Ангелы Меркель получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее было 311), СДПГ – 153 (ранее 193).

В то же время "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

Германия – активный участник переговоров в "нормандском формате" по Донбассу, неформальный лидер Европы и ее позиция крайне важна для разрешения кризиса на Востоке Украины.

Идет на выборы и думает о миротворцах в Донбассе

Как выборы в Германии повлияют на украинский вопрос, в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Я жду, что Германия и лично Меркель активизируются. И вторым уровнем активизации будет связка Париж-Берлин. Есть объективная заинтересованность в продвижении вперед мирного процесса в Донбассе – у Германии у Франции как участников Нормандского формата, как у крупнейших лидеров европейской политики", – сообщил эксперт.

Кроме того, Рудяков считает очень показательным, что Меркель в решающий момент очень нелегкой для нее избирательной кампании, в первой декаде сентября, проводила телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – "обсуждали, уточняли русскую инициативу по формату миротворческой миссии".

Читайте также: А оно вам нужно? Соцсети о победе Меркель в Германии

"Это означает, что Меркель даже в решающий момент своей избирательной кампании думала об этом, это ее беспокоило, она собиралась этим заниматься. Теперь она этим займется. … Теперь они (команда Меркель) немного выдохнут, передохнут, займутся формированием правительства и параллельно тоже будут работать", – прогнозирует политолог.

РИА Новости Украина Итоги парламентских выборов в Германии. Инфографика

Также в смысле связки Париж-Берлин показательно выступление президента Франции Эммануэля Макрона на дебатах на сессии 72-ой Генеральной ассамблеи ООН, считает политэксперт.

Читайте также: Политический слом. Что ждет Германию?

"Среди прочего в речи Макрона прозвучало, что "Россия – наш партнер"…. И мне кажется, что сейчас все ждали, когда Меркель воцарится в очередной раз, и теперь они активизируются", – подытожил Рудяков.