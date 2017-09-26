наверх
26.09.201709:20
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Рудяков: Меркель займется Украиной с удвоенной силой

    Тема:

    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии (40)

    (обновлено: )30210
    После победы на выборах в Германии Ангела Меркель активизируется в вопросах разрешения кризиса в Донбассе, убежден политолог Павел Рудяков. Кроме этого, считает он, активнее начнет действовать и французский президент Эммануэль Макрон.
    Ангела Меркель
    REUTERS Kai Pfaffenbach

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    В Германии избрали местный парламент – бундестаг. Выборы прошли в стране в воскресенье, 24 сентября. Альянс с участием канцлера Германии Ангелы Меркель получит в новом составе бундестага 246 кресел (ранее было 311), СДПГ – 153 (ранее 193). 

    В то же время "Альтернатива для Германии" сформирует третью по величине фракцию (94 кресла), вернувшаяся в парламент после неудачи на прошлых выборах Свободная демократическая партия получает 80 мест. Фракция "Левых" увеличивается до 69 мандатов (ранее 64), фракция "Зеленых" — до 67 (ранее 63).

    Флаги Украины, Германии и Евросоюза
    Сайт президента Украины
    Клюгеле. Что Украине с выборов в ФРГ?

    Германия – активный участник переговоров в "нормандском формате" по Донбассу, неформальный лидер Европы и ее позиция крайне важна для разрешения кризиса на Востоке Украины. 

    Идет на выборы и думает о миротворцах в Донбассе

    Как выборы в Германии повлияют на украинский вопрос, в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

    "Я жду, что Германия и лично Меркель активизируются. И вторым уровнем активизации будет связка Париж-Берлин. Есть объективная заинтересованность в продвижении вперед мирного процесса в Донбассе – у Германии у Франции как участников Нормандского формата, как у крупнейших лидеров европейской политики", – сообщил эксперт. 

    Кроме того, Рудяков считает очень показательным, что Меркель в решающий момент очень нелегкой для нее избирательной кампании, в первой декаде сентября, проводила телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным – "обсуждали, уточняли русскую инициативу по формату миротворческой миссии". 

    Читайте также: А оно вам нужно? Соцсети о победе Меркель в Германии

    "Это означает, что Меркель даже в решающий момент своей избирательной кампании думала об этом, это ее беспокоило, она собиралась этим заниматься. Теперь она этим займется. … Теперь они (команда Меркель) немного выдохнут, передохнут, займутся формированием правительства и параллельно тоже будут работать", – прогнозирует политолог.

    РИА Новости Украина
    Итоги парламентских выборов в Германии. Инфографика

    Также в смысле связки Париж-Берлин показательно выступление президента Франции Эммануэля Макрона на дебатах на сессии 72-ой Генеральной ассамблеи ООН, считает политэксперт. 

    Читайте также: Политический слом. Что ждет Германию?

    "Среди прочего в речи Макрона прозвучало, что "Россия – наш партнер"…. И мне кажется, что сейчас все ждали, когда Меркель воцарится в очередной раз, и теперь они активизируются", – подытожил Рудяков. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ангела Меркель
    Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    В Днепропетровске открыли базу полка "Днепр-1"
    По беспределу. Убийство главы "Киевоблэнерго"
    Президент Петр Порошенко
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Учебник украинского языка
    Реформа образования: необратимые последствия