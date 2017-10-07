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    Почему законы Порошенко разрушат конструкцию "Минска"

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (168)

    (обновлено: )52880
    Франция и Германия вполне способны пойти на фиксацию фактического денонсирования минских соглашений Киевом и снять с себя ответственность за дальнейшие события, считает Ростислав Ищенко.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    Ростислав Ищенко, для РИА Новости Украина

    "Продолжение переговоров в существующем формате станет невозможным, так как получится, что украинская делегация будет нарушать свои же законы", – отметил политолог. 

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    "При этом надо учесть, что поскольку минские соглашения не проходили ратификацию Рады, их статус не позволяет использовать конституционное положение о верховенстве международных договоров и соглашений над национальным законодательством", – подчеркнул Ищенко.

    Из персонального архива
    Президент Центра системного анализа и прогнозирования (Киев) Ростислав Ищенко

    В рассматриваемых Радой законопроектах Россия названа страной-агрессором, "оккупирующей отдельные районы Донецкой и Луганской областей".

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Однако в Минске Киев заключал договоренности именно с властями ДНР/ЛНР, признавая по существу гражданский характер вооруженного конфликта. Россия же, наряду с Францией и Германией выступала гарантом выполнения соглашений, – продолжил эксперт. – Если законопроекты станут законами, то исполнительная власть Украины должна будет заявить, что страна-агрессор не может быть гарантом соглашений". 

    По мнению Ищенко, принимая эти законы, Украина создает огромную проблему для самой себя на ближайшее будущее. 

    "Франция и Германия вполне способны пойти на фиксацию фактического денонсирования Минских соглашений Киевом и снять с себя ответственность за дальнейшие события. Тем более, что внутриполитическая ситуация на Украине развивается таким образом, что Порошенко совсем не обязательно сохранит президентство до Нового года. А его потенциальные сменщики явно вообще не склонны выполнять Минские соглашения. Наоборот, они собираются не только Донбасс, но и Крым "деоккупировать", – отметил эксперт. – Ну, а если Минских соглашений нет, то у Киева вновь возникает состояние войны, которую Украина ведет с неявившейся на войну Россией".

    Интересно, что одним из трендов международной деятельности Киева  является блокировка строительства "Северного потока-2" и требование, чтобы Россия ни в коем случае не отказывалась от услуг Украины как страны-транзитера российского газа в Европу. По предварительным данным, в этом году Газпромом через украинскую территорию будет перекачан самый большой объем газа за последние семь лет.

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    "То есть на фоне роста агрессивной риторики растет и торговля (услугами) со "страной-агрессором", и Украина в ультимативной форме требует ее сохранить, – сказал политолог. – Абсурд? Да, абсурд. Но сегодня абсурд является ключевым элементом украинской реальности". 

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