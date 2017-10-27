В Донбассе восстановили мост, разрушенный в 2014 году

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов открыл восстановленный мост через реку Северский Донец в подконтрольном силовикам городе Рубежное Луганской области, сообщает в пятницу пресс-служба СНБО.

Сообщается, что во время выступления секретарь СНБО Украины напомнил, что мост был разрушен в мае 2014 года противником. Турчинов подчеркнул, что военнослужащими мост был полностью восстановлен, и "сегодня у нас новый, очень важный для региона инфраструктурный объект". "Этот мост обеспечит надежное соединение на дороге государственного значения между Рубежным и Лисичанском", — отметил он.

"Несмотря на войну, восстановление инфраструктуры освобожденного Донбасса продолжается", — сказал секретарь СНБО Украины.

Пресс-центр АТО сообщает, что открытие моста с участием секретаря СНБО состоялось в четверг, после его капитального ремонта. По мосту могут переезжать грузовики общим весом до 22 тонн, это кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область.

meest-online.com Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.