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    Общество

    В Донбассе восстановили мост, разрушенный в 2014 году

    (обновлено: )14002
    Мост обеспечит надежное соединение на дороге государственного значения между Рубежным и Лисичанском, сообщил в ходе его открытия секретарь СНБО Александр Турчинов.
    Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017
    meest-online.com

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Секретарь СНБО Александр Турчинов открыл восстановленный мост через реку Северский Донец в подконтрольном силовикам городе Рубежное Луганской области, сообщает в пятницу пресс-служба СНБО.

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Сообщается, что во время выступления секретарь СНБО Украины напомнил, что мост был разрушен в мае 2014 года противником.  Турчинов подчеркнул, что военнослужащими мост был полностью восстановлен, и "сегодня у нас новый, очень важный для региона инфраструктурный объект". "Этот мост обеспечит надежное соединение на дороге государственного значения между Рубежным и Лисичанском", — отметил он.

    "Несмотря на войну, восстановление инфраструктуры освобожденного Донбасса продолжается", — сказал секретарь СНБО Украины.

    Пресс-центр АТО сообщает, что открытие моста с участием секретаря СНБО состоялось в четверг, после его капитального ремонта. По мосту могут переезжать грузовики общим весом до 22 тонн, это кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область.

    meest-online.com
    Восстановленный мост в Луганской области, 27 октября 2017

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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