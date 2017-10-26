Нидерланды не рассекретят ряд документов по крушению Boeing в Донбассе

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Власти Нидерландов не будут рассекречивать ряд документов, связанных с катастрофой малайзийского Boeing в Украине в июле 2014 года. Это решение подтвердил Государственный совет Нидерландов — консультативный орган при правительстве страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства Герт-Ян Клапвик (Gert-Jan Klapwijk).

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Кабмин Нидерландов должен заслушивать мнение этого совета по каждому законопроекту. Тем не менее, рекомендации Государственного Совета не являются обязывающими.

"Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов, связанных с делом о крушении рейса MH17", — пояснил представитель совета.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Ранее три голландских СМИ — RTL, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и газета de Volkskrant — потребовали обнародования отсчетов со встреч специального кризисного комитета по MH17. В этот орган входят министры правительства Нидерландов. СМИ аргументировали необходимость рассекречивания документов большим резонансом, который вызвала катастрофа.

Ранее министерство безопасности и юстиции постановило, что оно не должно раскрывать отчеты для широкой публики в целях защиты национальных интересов и отношений с другими странами и международными организациями.

"Таким образом, документы останутся засекреченными", — подчеркнул Клапвик.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.