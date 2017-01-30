РФ в состоянии уточнить данные по MH17 в интересах Нидерландов

РИА Новости Украина

Запрос нидерландских следователей о предоставлении дополнительной информации с российских радаров скорее всего будет удовлетворен, так как Россия заинтересована в скорейшем установлении обстоятельств крушения рейса MH17 на востоке Украины, полагает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал публикацию в австрийской газете Standart, в которой говорится, что нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать информацию с радаров, предоставленную Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом. При этом нидерландские СМИ сообщают, что следователи уже отправили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.

"Россия заинтересована в предоставлении объективной информации, позволяющей пролить свет на подробности катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом. Поэтому, очевидно, запрос будет рассмотрен в установленном порядке и положительно удовлетворен", — заявил РИА Новости Коротченко.

Он добавил, что к материалам расследования голландские специалисты должны также в обязательном порядке приобщить данные эксперимента, который был произведен концерном ВКО "Алмаз-Антей", и в ходе которого были смоделированы различные варианты поражения малайзийского самолета, а также определены тип зенитной управляемой ракеты и место ее запуска из ЗРК.

"Все материалы, которые российская сторона передавала голландской, должны быть приобщены к делу и учтены при расследовании. Иначе получается весьма выборочная позиция — голландцы просят предоставить дополнительную информацию с радаров и в то же время игнорируют другие российские объективные данные, чрезвычайно важные для установления истины", — подчеркнул эксперт.

Совместная следственная группа (JIT) в сентябре прошлого года обнародовала предварительный доклад, в котором утверждается, что Boeing был сбит ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", и называется точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по данным следователей, находилось под контролем ополченцев.

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В концерне "Алмаз-Антей" (производителе ЗРК "Бук") заявили, что провели уже три эксперимента, которые подтверждают версию о пуске ракеты с другого места — из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинской армией.

В МИД РФ отметили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов JIT. Российская сторона по-прежнему считает методы работы следственной группы непрозрачными и предвзятыми, заявили в министерстве, указав на то, что игнорировать предоставляемую российской стороной важную объективную информацию неприемлемо.