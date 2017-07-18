Хроника 17 июля: расширение квот от ЕС, годовщина крушения MH17, взрыв гранаты в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 17 июля, ЕС окончательно одобрил новые торговые преференции для Украины, в этот же день президент Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

ЕС окончательно одобрил новые торговые преференции для Украины

Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации, сообщил РИА Новости источник в ЕС, знакомый с вопросом. После того, как торговые преференции вступят в силу, Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о зерновых, томатах, натуральном меде и виноградном соке.

Порошенко и премьер Молдовы открыли первый КПП на участке границы с ПМР

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган". Всего таможенные службы Молдовы и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдовы и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

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Взрыв в Одессе

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе погиб 16-летний парень, двое его приятелей с ранениями госпитализированы в больницу. Как сообщает пресс-служба полиции области, взорвалась граната РГД-5. По предварительной версии, гранату в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего. Правоохранители провели осмотр гаража, принадлежащего семье указанного парня. В результате полиция нашла арсенал боеприпасов.

Годовщина крушения МН17

В понедельник, 17 июля, исполнилось три года со дня крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который разбился в Донбассе. В Украине и Нидерландах прошли акции в память о жертвах этой трагедии. Люди требовали выявить и наказать виновных в этой аварии. В Нидерландах открыли "живой мемориал" в память о жертвах крушения МН17. Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Киев направил в МИД Беларуси ноту из-за трейлера фильма "Крым"

Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии. "Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.

Турция запретила въезд более 4 тыс россиян

Турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам РФ по подозрению в причастности к террористической группировке ИГ, 804 россиянина по этой же причине депортировано из страны с 2011 года. Всего в черный список лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГ, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран, лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и РФ (4 тысячи 128).

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США впервые в мире испытали лазерное оружие

ВМФ США испытал лазерное оружие в Персидском заливе. По мнению американских военных, лазер в несколько раз точнее, чем пуля, и может быть использован против разных целей. По данным американских СМИ, лазерное оружие в 50 тысяч раз быстрее межконтинентальных баллистических ракет. Ему не страшны ветер, вода, дым. И оно никак не ограничено по дальности действия.

Китайская соцсеть запретила упоминать имя Винни-Пуха

Китайский сервис микроблогов Sina Weibo запретил в постах пользователей упоминание китайского имени всемирно известного персонажа детских книг Винни-Пуха. Кроме того, по данным СМИ, несколько GIF-изображений с Винни-Пухом были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat. Предполагается, что запрет на упоминание Винни-Пуха связан с тем, что ранее пользователи интернета в КНР часто сравнивали персонажа детских книг с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ежегодно 17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия, или День международного правосудия. Праздник установлен в честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лег в основу создания Международного уголовного суда (МУС). Местопребывание МУС – город Гаага (Нидерланды), но он может заседать и в других местах, ели сочтет это необходимым. По состоянию на начало 2013 года участниками Римского статута МУС являются 122 государства.