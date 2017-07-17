Генсек ООН призвал страны вместе установить виновных в трагедии MH17

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира объединиться в деле установления виновных в катастрофе авиарейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщает Центр новостей ООН.

"В третью годовщину гибели малайзийского Боинга, следовавшего рейсом MH17, Генеральный секретарь ООН призвал все страны к сотрудничеству в деле установления виновных в этой трагедии – как того требует резолюция 2166 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

"Антониу Гутерриш осведомлен о недавнем развитии событий, касающихся расследования этого инцидента", — отмечают в ООН.

Также глава ООН сказал, что он всем сердцем разделяет боль родственников погибших пассажиров и экипажа.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.