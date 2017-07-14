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    Крушение MH17. Нидерланды уведомили СБ ООН о планах провести суд

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    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах (76)

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    Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства на основе проверенных и апробированных норм материального и процессуального уголовного права, сообщил временный поверенный в делах миссии Нидерландов.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Нидерланды уведомили Совет Безопасности ООН о том, что суд над причастными к крушению пассажирского лайнера "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области в июле 2014 года будет проводиться в этой стране.

    Временный поверенный в делах миссии Нидерландов Лисе Грегойре ван Харен от имени постоянных представителей Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины информировал председателя СБ ООН о "принятии совместного решения о том, что судебное преследование тех, кто несет ответственность за уничтожение самолета, совершавшего рейс MH17, должно проводиться в Нидерландах при тесном и постоянном сотрудничестве и поддержке со стороны международного сообщества".

    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Катастрофа MH17. Расследование и суд... в Нидерландах

    "Судебный процесс будет осуществляться в рамках голландского уголовного судопроизводства на основе проверенных и апробированных норм материального и процессуального уголовного права", — говорится в письме ван Харена. Также говорится, что голландская правовая система "предоставляет близким родственникам значительные права в плане наблюдения за судебным процессом и участия в нем".

    Отмечается, что в настоящий момент совместная следственная группа продолжает свое независимое уголовное расследование.

    Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

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    Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. 

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