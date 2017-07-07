Министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение по делу о MH17

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в пятницу подписали соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского Boeing-777, следовавшего рейсом MH17, в Донецкой области в июле 2014 года, говорится в сообщении на сайте нидерландского правительства.

"Подписание документа — важный шаг в установлении истины и осуждении виновных, ради справедливости во имя родственников погибших", — приводятся слова Блока на сайте голландского правительства.

В пресс-службе Министерства юстиции Украины также сообщили, что соглашение о суде в Нидерландах подписано.

Согласно сообщению, Киев готов обеспечить надлежащий уровень сотрудничества с Амстердамом, чтобы передать дело о крушении малайзийского Boeing в Нидерланды. Как отметили в Минюсте Украины, "в частности, подписанный документ предусматривает, что у Нидерландов есть компетенция преследовать лица за преступления", связанные с крушением самолета "Малайзийских авиалиний".

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.