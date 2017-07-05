наверх
05.07.201716:12
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Крушение MH17. Украина передаст Нидерландам право провести суд

    Тема:

    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах (73)

    (обновлено: )147
    По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства Украины, соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении Boeing в Донецкой области, будет подписано 7 июля.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Associated Press Peter Dejong

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел.

    Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing пройдет в Нидерландах. Президент Петр Порошенко уже заявил, что Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных.

    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    Associated Press Peter Dejong
    РФ в состоянии уточнить данные по MH17 в интересах Нидерландов

    "Правовым основанием реализации этого решения станет соглашение между Украиной и Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолетом рейса МН17, которое планируется подписать 7 июля 2017 года. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины в Нидерланды, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском судебном процессе", — говорится в комментарии МИД Украины.

    Также МИД Украины назвал передачу уголовного дела в Нидерланды "важным шагом на пути к утверждению справедливости".

    Читайте также: Deutsche Welle: новый отчет Bellingcat и расследование дела MH17

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа