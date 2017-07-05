Крушение MH17. Украина передаст Нидерландам право провести суд

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украина и Нидерланды планируют 7 июля подписать соглашение о международно-правовом сотрудничестве, которое даст право голландской стороне провести суд по делу о крушении малайзийского самолета Boeing в Донецкой области в июле 2014 года, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел.

Ранее в Амстердаме сообщили, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing пройдет в Нидерландах. Президент Петр Порошенко уже заявил, что Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных.

"Правовым основанием реализации этого решения станет соглашение между Украиной и Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитием самолетом рейса МН17, которое планируется подписать 7 июля 2017 года. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины в Нидерланды, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском судебном процессе", — говорится в комментарии МИД Украины.

Также МИД Украины назвал передачу уголовного дела в Нидерланды "важным шагом на пути к утверждению справедливости".

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Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.