Катастрофа MH17. Расследование и суд... в Нидерландах

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Преступление и наказание

В среду, 5 июля, стало известно, что виновников катастрофы МН17 будут судить в Нидерландах по национальному законодательству. Такое решение приняли Австралия, Бельгия, Малайзия, Украина и Нидерлады, входящие в Международную совместную следственную группу.

"Нидерландская судебная система имеет безупречную международную репутацию", — говорится в заявлении.

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Однако проведение суда в Нидерландах требует еще некоторых шагов, в частности, заключение соглашения с Украиной. Такое соглашение страны планируют подписать 7 июля.

"Правовым основанием реализации этого решения станет соглашение между Украиной и Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса МН17, которое планируется подписать 7 июля 2017 года. Соглашение предусматривает практические аспекты передачи юрисдикции от Украины в Нидерланды, делает возможным участие всех подозреваемых в преступлении в голландском судебном процессе", — говорится в комментарии МИД Украины.

Associated Press Peter Dejong Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах

В свою очередь президент Петр Порошенко заверил, что Украина будет максимально способствовать и оказывать помощь Нидерландам для скорейшего наказания виновных.

Пока рассматриваются два варианта того, как может быть организован суд: это может быть международный трибунал либо суд в одной из стран, входящих в следственную группу.

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Расследование длиною в жизнь

Спустя три года уголовное расследование катастрофы МН17, которое проводит Международная совместная следственная группа, так и не завершено. Есть подозреваемые, но в выводах комиссии до сих пор прямо не указаны виновники катастрофы. Никаких арестов в рамках расследования дела пока не было.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа сообщила предварительные результаты расследования. Сообщалось, что расследование велось по двум направлениям. Технической частью занималось голландское управление авиационной безопасности. Отдельное уголовное расследование совместно проводили следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

В качестве доказательств комиссией были предъявлены фото, видеозаписи, записи разговоров, а также описан маршрут колонны с установкой "Бук".

Что нарасследовали

Международная следственная группа установила, что в самолет попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который доставили в Украину из России. После крушения лайнера, по мнению следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ. Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополченцев ДНР.

При этом следователи отвергли другие версии произошедшего – террористическую атаку на самолете, техническую неисправность и атаку с другого самолета.

Однако, как подчеркнул тогда на пресс-конференции прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, несмотря на то что "Бук" привезли из России, пока ни против РФ, ни против ее граждан не выдвинуто никаких обвинений.

Следователи считают, что к преступлению могут быть причастны около 100 человек, но их имена и национальности пока не называются.

Как отмечал первый замгенпрокурора Украины Дмитрий Сторожук, подозреваемые до сих пор не объявлены, поскольку роль каждого из участников еще устанавливается.

В то же время, по словам министра транспорта Малазии Лиоу Тионг Лай, имена ответственных за крушение самолета станут известны лишь к 2018 году.

В феврале 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала новые данные. Как установили журналисты, перевозку установки "Бук", из которой был сбит самолет рейса MH17, якобы осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский, ранее известный как ополченец ДНР Хмурый. При этом непосредственной транспортировкой Бука якобы занимались служащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения вооруженных сил России. К такому выводу Bellingcat пришла после изучения фотографий в соцсетях военных, которые были сделаны в Ростовской области во время транспортировки установки.

В июне 2017 года в своем новом отчете Bellingcat утверждала, что идентифицировала водителей грузовиков, которые перевозили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Бук" в июне и июле 2014 года недалеко от российско-украинской границы, писала Deutsche Welle. С помощью фотографий с геотегами, которые солдаты выкладывали в социальные сети, Bellingcat утверждает, что установила личности семи военных водителей, перевозивших "Буки" недалеко от российско-украинской границы в период с 23 по 25 июня 2014 года. На тот момент они входили в 1-й автомобильный батальон 69-й отдельной бригады материального обеспечения (ОБрМО), говорится в отчете.

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что результаты предварительного расследования Международной следственной группы предоставили неопровержимые доказательства причастности к катастрофе России.

Однако в РФ считают, что выводы следствия предвзяты. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, следствие по делу крушения Boeing 777 в Украине будет обречено, если не рассматривать все версии.

"Следствие нельзя вести, заранее абстрагируясь от каких-то версий. Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия. Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, то оно обречено на необъективность, обречено на провал", — говорил Песков.

В свою очередь представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин отмечал, что отчет не подкреплен доказательствами. "Это же американцы заявили первыми о том, что самолет был сбит якобы с подконтрольной территории ополченцев, и сказали, что у них есть снимки со спутника. Уже два года прошло, но эти снимки никто не видел. И Украина отказывается показывать воздушное пространство со своих РЛС, идет обман, они лгут", — высказывался он.

По материалам из открытых источников интернет