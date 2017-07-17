Нидерланды способны провести расследование по делу MH17 - США

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявил, что США уверены в способности Нидерландов провести всестороннее судебное расследование в связи с катастрофой Boeing в Донецкой области три года назад.

"Мы приветствуем решение объединенной следственной группы передать дело в суды Нидерландов для преследования тех, кто несет ответственность за эту трагедию. Мы полностью уверены в способности системы правосудия Нидерландов провести всестороннее судебное расследование", — заявила она.

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Науэрт заверила, что США "продолжат поддерживать усилия объединенной следственной группы и призывают другие страны к полноценному сотрудничеству ради установления справедливости". Она также обвинила ополченцев Донбасса в том, что они сбили Boeing.

Представитель госдепартамента выразила соболезнования родным и близким погибших.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.