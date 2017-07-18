Дело MH17. Киев призвал Совбез ООН больше содействовать расследованию

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украинская делегация в Совете Безопасности ООН призвала приложить все усилия для установления виновных в крушении Boeing в Донецкой области и привлечения их к ответственности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании в понедельник.

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"17 июля мир отмечает Международный день уголовного правосудия. Сегодня третья годовщина, когда мир узнал о сбитом рейсе MH17", — цитирует дипломата "Укринформ".

Он сообщил, что 5 июля председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН был отправлен документ S/2017/580, который информирует о совместном решении стран Международной следственной группы, а спустя два дня Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в вопросе трагедии с MH17.

"В этой связи мы настоятельно призываем все государства принять меры для обеспечения полного выполнения резолюции 2166 (2014) Совета Безопасности, которая требует, чтобы все государства в полной мере способствовали усилиям по установлению ответственности", — заключил Кислица.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины.