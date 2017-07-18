Катастрофа МН17: виновных ждет наказание в Нидерландах - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина отметила третью годовщину трагедии сбитого над Донбассом рейса MH17 в понедельник, 17 июля. Виновных в авиакатастрофе MH17 могут судить заочно.

Эти годы много говорили о создании международного трибунала, но остановились на том, что суд будет проходить в Нидерландах по голландскому законодательству. Такого решения добились Нидерланды, Малайзия, Украина и Бельгия. Эти страны входят в международную следственную группу.

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Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с крушением рейса MH17 малайзийских авиалиний над Донбассом, жертвами которого стали 298 человек.

О процедуре рассмотрения этого дела в голландских судах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал правовед-международник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко.

Украинское фото Владимир Василенко. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Суд буде проходити у Нідерландах. Що це буде за суд? Якої інстанції?

— Наскільки мені відомо, це суд першої інстанції в Нідерландах, суд, який буде розглядати цю справу. Там спеціального суду, як мені відомо, не створювали.

Кому він буде підпорядковуватись? Просто судовій системі Нідерландів?

— Звичайно. Це нормально з точки зору права, тому що внаслідок цього злочину загинуло багато громадян Нідерландів, там було більшість громадян Нідерландів на борту цього літака, саме тому інші країни погодились, щоб розгляд справи відбувався в Нідерландах.

Якщо відбудеться суд, якщо суд винесе вирок, то, звичайно, оскарження ті особи, щодо яких буде винесено вирок, які підлягатимуть покаранню, вони матимуть право, відповідно до нідерландського законодавства подати апеляційну скаргу чи касаційну скаргу, вже залежить від того, як це передбачено в законодавстві Нідерландів до вищого суду Нідерландів, до суду вищої інстанції Нідерландів або якщо там є кілька судових інстанцій вищих, то до всіх судових інстанцій Нідерландів.

Австралія пропонує, аби суд був заочним. Що це дає? Чи коректна ця процедура?

— Це залежить від законодавства Нідерландів. Якщо законодавство Нідерландів передбачає провадження судочинства і винесення вироку заочно, коли особа, якій пред’явлено звинувачення, не з’являється в суд, то так і буде. Якщо цього не передбачено, то тоді суд Нідерландів запропонує тим особам, які є підозрювані, з’явитись для того, щоб провести уже судове слідство.

Якщо вони не зявляться, то тоді суд Нідерландів, очевидно, повинен ухвалити рішення про розшук цих осіб, підключається Інтерпол, інші держави. Тобто з точки зору правової тільки такий варіант може бути.

На кого покладатиметься обов’язок виконання рішення суду?

— Якщо суд відбудеться в Нідерландах, то це покарання винних буде, звичайно, в Нідерландах, і вони будуть відбувати свій термін в Нідерландах. Але це якщо.

У якій процесуальній якості братиме участь українська сторона в цьому процесі?

— У жодній якості в судовому процесі, але Україна як держава підписала з Нідерландами, до цього співпрацювала з нідерландською стороною і на двосторонній основі, і в рамках багатосторонньої слідчої комісії, а сьогодні є міждержавна, міжнародна угода двостороння, на основі якої Україна буде надавати всю можливу допомогу у здійсненні цього судового процесу.

У РФ вже оголосили, що суд в Нідерландах щодо катастрофи МН-17 не буде легітимним. Які юридичні наслідки ця заява для покарання винних матиме?

— Абсолютно ніякого значення, тому що суд, юрисдикція Нідерландів щодо цієї справи цілком легітимна, і нідерландська сторона має всі підстави для проведення цього суду, як я вже сказав, йдеться про покарання осіб, які були безпосередньо причетні у знищенні цивільного літака, на борту якого знаходились більше 200 громадян Нідерландів.

І це відповідно до міжнародного кримінального права, в принципі, відповідно до принципів права, якщо якась особа чинить замах на життя громадян даної країни, то дана країна захищає своїх громадян і може притягати осіб, винних в цьому, до відповідальності.

Ранее кандидат политических наук Владимир Кушниренко заявил в эфире "ГС", что результаты были известны полтора года назад, но расследование затягивается, чтобы ввести в конструктивный дискурс сторону, которая пытается саботировать процесс.