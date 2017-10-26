В киевском общежитии для переселенцев из Донбасса произошел сильный пожар

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева возник пожар в трехехэтажном общежитии, где живут переселенцы из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня, 26 октября, в 3:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 3-этажном жилом доме по ул. Обуховской, 60, в Святошинском районе столицы", — говорится в сообщении.

ГСЧС В Киеве горело общежитие для переселенцев из Донбасса

По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. В 5:58 пожар был локализован, а в 6:38 — ликвидирован.

Ликвидация пожара осложнялось отсутствием исправных пожарных гидрантов возле жилого дома, а в ближайших пожарных гидрантов, которые находились в 600 м отсутствовал достаточный напор воды. Поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды, чтобы потушить огонь.

Во время пожара никто не пострадал.



По предварительной информации, на 1-м этаже жилого дома проживали 35 человек, отселенных с территории проведения АТО в Донбассе.

Как отмечается, распространение пламени на 1 и 2 этажи жилого дома удалось предотвратить. Кроме того, во время тушения пожара из здания пожарные вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться.

К тушению пожара были привлечены 18 единиц основной и специальной техники, а также 67 человек личного состава.

Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали.