Пожар под Харьковом: двое погибли, четверо детей госпитализированы

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 14 октября, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"Во время тушения пожара были обнаружены тела двух людей, среди которых девочка 2014 рождения, три ребенка получили отравление угарным газом, еще один — ожоги верхних конечностей и головы. Все они были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 17:10 пожар локализован на площади 50 кв. м., а в 19:37 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

Ранее директор НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил, что неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. По его словам, воспламенение произошло одновременно в восьми точках заповедной зоны.