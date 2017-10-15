наверх
15.10.201709:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пожар под Харьковом: двое погибли, четверо детей госпитализированы

    27
    Согласно информации, к 17:10 пожар в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области был локализован на площади 50 кв. м., а в 19:37 полностью ликвидирован.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 14 октября, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в с. Хотомля Волчанского района Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

    Масштабный пожар в ТЦ в подмосковном Чехове. Видео
    Канал на Youtube Инфо-Обзор
    Масштабный пожар в Подмосковье: в торговом центре обрушилась крыша

    "Во время тушения пожара были обнаружены тела двух людей, среди которых девочка 2014 рождения, три ребенка получили отравление угарным газом, еще один — ожоги верхних конечностей и головы. Все они были госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что к 17:10 пожар локализован на площади 50 кв. м., а в 19:37 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

    Ранее директор НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев сообщил, что неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. По его словам, воспламенение произошло одновременно в восьми точках заповедной зоны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Марш нации"
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Волошин: кризис отношений с Венгрией может стать началом конца для Украины. Видео
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое