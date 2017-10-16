О чем пишут в мире: жертвы теракта в Сомали, выборы в Австрии, пожары в США

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РИА Новости Украина

Столкновения в Ираке

Продолжает держать в напряжении обстановка в Ираке, связанная с конфликтом между центральным правительством страны в Багдаде и властями автономного курдского региона (Иракского Курдистана), где в конце сентября прошел референдум о независимости. Внимание СМИ в данный момент приковано к ситуации в провинции Киркук, где расположены ценные нефтяные месторождения и вокруг которой между Багдадом и Эрбилем идет спор. Там иракские силовики в понедельник начали операцию, пишет издание New York Times, отмечая произошедшие столкновения.

Однако газета Guardian пишет, что заявления курдского ополчения о столкновениях, в том числе с применением тяжелого вооружения к югу от города Киркук, пока не подтверждены. В то же время издание Wall Street Journal со ссылкой на представителя иракских силовиков сообщает, что во время столкновений сгорели четыре армейских автомобиля. Кроме того, в ходе столкновений были раненые, однако о точном их количестве газета не сообщает.

Массовые жертвы в Сомали

Одной из основных тем многих зарубежных СМИ стал взрыв в Могадишо, число жертв которого продолжает стремительно расти. В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц столичного города. В результате, как сообщил министр информации Сомали, погибли 276 человек, порядка 300 получили ранения.

"Один из наиболее смертельных террористических актов в мире за многие годы", — пишет издание Guardian.

Власти Сомали считают, что за взрывом стоит радикальная группировка "Аш-Шабаб", называемая "национальным несчастьем", пишет американская газета Wall Street Journal. Британское издание Independent со ссылкой на мнение эксперта пишет, что атака могла быть ответом исламистских группировок на понесенные потери. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре отметил, что боевики с безразличием относятся к "матерям, отцам и детям", поскольку осуществили теракт в самом населенном районе города, убив лишь мирных жителей.

Австрия сделала свой выбор

Парламентские выборы прошли в Австрии в воскресенье, предварительные результаты которых показали, что лидирующие позиции занимает консервативная Австрийская народная партия, набравшая 31,4% голосов. Ее лидер 31-летний Себастьян Курц, министр иностранных дел страны, как пишет издание Guardian, может впоследствии стать самым молодым в мире главой правительства. Следом идут право-националистическая Австрийская партия свободы и Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Австрии Кристиана Керна, пишет европейская версия журнала Politico. Издание отмечает, что таким образом консерваторы и правые заметно поднялись и могут образовать коалицию для создания правительства.

"Австрийский мессия на пороге к тому, чтобы стать самым молодым лидером в мире", - пишет газета Times.

Самый смертоносный пожар в США

Американские СМИ продолжают подробно освещать ситуацию в штате Калифорния, где уже неделю пожарные службы борются с огнем, унесшим жизни по меньшей мере 40 человек.

"У жертв пожара были лишь секунды, чтобы принять судьбоносное решение", — пишет газета Wall Street Journal, отмечая, что тысячи людей оказались в ситуации, когда им пришлось спасать не только свои жизни, но и жизни близких: "Уйти сейчас или дождаться распоряжения эвакуации. Вернуться за псом? Остаться в машине или бежать?".

Издание New York Times пишет, что пожар стал самым смертоносным в истории штата. Пожарным удалось частично локализовать пожар в северной части штата, однако в других частях Калифорнии пламя продолжает бушевать, отмечает газета. Пожарные объявили о "поворотном моменте" в борьбе со стихией.