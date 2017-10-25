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    Общество

    В ГСЧС озвучили рекордное число погибших в пожарах с начала года

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    в ГСЧС сообщили, что больше всего от пожаров страдают пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.
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    @MNSPOLTAVA

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. В Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

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    "Основными причинами возникновения возгораний и, как следствие, гибели людей является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, которые легко доступны для детей, а также многочисленные случаи, когда малолетние дети остаются дома наедине с включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах", — сообщает ГСЧС.

    Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.  

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    Как сообщалось, после трагедии в лагере "Виктория" в Одессе начались массовые акции протеста с требованием отставки мэра города Геннадия Труханова.

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