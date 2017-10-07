В заповедной зоне Одесской области начался масштабный пожар

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Накануне вечером, 6 октября, неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка, сообщил директор НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, воспламенение произошло одновременно в восьми точках заповедной зоны.

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"Направляясь в сторону Одессы, я с автотрассы Одесса-Рени заметил возгорание в зоне северного берега Днестровского лимана. Туда можно попасть только на катере. Проехав через два пограничных поста, я заметил еще два возгорания национального парка в зоне Беляевки. В это время в заповедных плавнях Днестра еще кипит жизнь, и много мигрирующих птиц. Пожар в плавнях — это бедствие для живых существ, и в отдаленных от трассы местах, тушить его практически нечем",- написал Русев на своей странице в Facebook.

Facebook Ivan Rusev Комментарий Ивана Русева

Он также выразил надежду, что бороться в пожаром поможет начавшийся дождь.

Напомним, в конце августа произошел масштабный пожар в заповедном лесу Житомирской области.