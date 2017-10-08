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08.10.201711:49
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    Пожар в поезде Николаев - Киев. Появились подробности

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    Сообщение о возгорании в поезде поступило спасателям в 21:10. По состоянию на 23:05 была проведена замена локомотива и восстановлено движение поезда. Пострадавших нет.
    Пожар в поезде Николаев - Киев
    facebook.com/MNSMYKOL

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Пожар произошел в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг", пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

    Сообщение о возгорании поступило спасателям в 21:10.

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    forpost.lviv.ua
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    На место выехали пожарно-спасательные отделения 7 и 20 государственных пожарно-спасательных частей. До их прибытия пассажирские вагоны были отцеплены, и локомотив отогнан на безопасное расстояние.

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    Совместными усилиями в 21:58 пожар удалось локализовать и в 22:20 полностью ликвидировать на площади 9 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

    По состоянию на 23:05 была проведена замена локомотива и восстановлено движение поезда.

    К тушению привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

    facebook.com/MNSMYKOL
    Пожар в поезде Николаев - Киев

    Кроме того, пресс-секретарь ГСЧС в регионе Иляна Пацюк сообщила, что предварительной причиной пожара в поезде стало короткое замыкание электрощитовой. 

    "Предварительной причиной, как отметил машинист, стало короткое замыкание электрощитовой в кабине машиниста", — заявила Пацюк в эфире 112 Украина.

    Она добавила, что состояние поезда "удовлетворительное"

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