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    Пожар в запорожском хостеле. Будет ли повторение трагедии?

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    Смертельные пожары в Украине: трагедия в хостеле Запорожья (83)

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    В Украине уже третий год действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. И за это время ни в одном хостеле не проводились серьезные ревизии. Журналисты "Вгороде" рассказывают, на что нужно обращать внимание, заселяясь в хостел.
    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua

    РИА Новости Украина

    Ночью, 2 октября, в центре Запорожья произошел смертельный пожар, огнем охватило двухэтажный хостел "Европа". Корреспонденты "ВГороде" решили выяснить, в каком состоянии хостелы Днепра и как давно в них проходили проверки техники пожарной безопасности.

    061.ua
    Пожар в запорожском хостеле

    Автор материала – Дарья Адилова

    Как давно проверялись 

    По словам главного инспектора отдела пожарной безопасности ГСЧС в Днепропетровской области Владимира Гурова, в Украине уже третий год действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. За это время ни в одном хостеле не производились серьезные ревизии. Внеплановые проверки на такие объекты могут осуществляться только по распоряжению Кабмина. 

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    В каком состоянии хостелы Днепра 

    Корреспондент "Вгороде" обзвонил самые популярные хостелы Днепра для того, чтобы выяснить, безопасно ли постояльцам останавливаться в них. 

    На вопрос журналиста: "Когда в вашей гостинице проходила последняя проверка пожарной безопасности и все ли соответствует норме", большинство отнекиваются, говорят, что не ответственны за эти вопросы: "Директор в отпуске, мы ничего не знаем". 

    На месте пожара хостела в Запорожье. Видео
    Facebook Олега Золотоношы
    На месте пожара хостела в Запорожье

    Но находчивый администратор одного из мини-отелей заверила, что проверки проходят, как и положено, каждые полгода. А положено кем? Хостел находится на втором этаже и решеток на окнах у них нет, зато есть пожарный щиток и план эвакуации.

    Заселяясь в хостел, обратите внимание:

    1. На этажах должен висеть план эвакуации;

    2. В коридоре должен находиться пожарный щит с огнетушителем;

    3. В хостеле должен быть второй эвакуационный выход, который всегда открыт. Пути эвакуации не должны быть загромождены мебелью;

    4. Дверные проемы должны быть достаточно широкими и высокими. Все двери должны открываться от себя;

    5. Если хостел находится на первом этаже, нельзя, чтобы на окнах были глухие решетки. Они обязательно должны быть распашными, легкосъемными или раздвижными.

    vv.com.ua
    На месте пожара в хостеле в Запорожье

    "Что касается остальных этажей – нужно смотреть по проектной документации, в основном решетки могут быть", — рассказал инспектор.

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