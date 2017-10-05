Пожар в запорожском хостеле. Будет ли повторение трагедии?

РИА Новости Украина

Ночью, 2 октября, в центре Запорожья произошел смертельный пожар, огнем охватило двухэтажный хостел "Европа". Корреспонденты "ВГороде" решили выяснить, в каком состоянии хостелы Днепра и как давно в них проходили проверки техники пожарной безопасности.

061.ua Пожар в запорожском хостеле

Автор материала – Дарья Адилова.

Как давно проверялись

По словам главного инспектора отдела пожарной безопасности ГСЧС в Днепропетровской области Владимира Гурова, в Украине уже третий год действует мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. За это время ни в одном хостеле не производились серьезные ревизии. Внеплановые проверки на такие объекты могут осуществляться только по распоряжению Кабмина.

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В каком состоянии хостелы Днепра

Корреспондент "Вгороде" обзвонил самые популярные хостелы Днепра для того, чтобы выяснить, безопасно ли постояльцам останавливаться в них.

На вопрос журналиста: "Когда в вашей гостинице проходила последняя проверка пожарной безопасности и все ли соответствует норме", большинство отнекиваются, говорят, что не ответственны за эти вопросы: "Директор в отпуске, мы ничего не знаем".

Но находчивый администратор одного из мини-отелей заверила, что проверки проходят, как и положено, каждые полгода. А положено кем? Хостел находится на втором этаже и решеток на окнах у них нет, зато есть пожарный щиток и план эвакуации.

Заселяясь в хостел, обратите внимание:

1. На этажах должен висеть план эвакуации;

2. В коридоре должен находиться пожарный щит с огнетушителем;

3. В хостеле должен быть второй эвакуационный выход, который всегда открыт. Пути эвакуации не должны быть загромождены мебелью;

4. Дверные проемы должны быть достаточно широкими и высокими. Все двери должны открываться от себя;

5. Если хостел находится на первом этаже, нельзя, чтобы на окнах были глухие решетки. Они обязательно должны быть распашными, легкосъемными или раздвижными.

vv.com.ua На месте пожара в хостеле в Запорожье

"Что касается остальных этажей – нужно смотреть по проектной документации, в основном решетки могут быть", — рассказал инспектор.

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