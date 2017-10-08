В Минэкологии отреагировали на масштабный пожар в заповеднике под Одессой

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Возгорание плавней, зарослей у берега реки, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области произошло в пятницу вечером, в субботу пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"Вечером 6 октября на территории Нижнеднестровского НПП произошло возгорание плавней… По предварительным выводам, причиной возникновения пожаров стало возгорание 6 октября 2017 года плавней на территории Молдавии (около дороги Одесса — Рени). В результате неблагоприятных погодных условий, а именно — сильного ветра пожар перекинулся на территорию Украины", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в субботу пожар ликвидирован, противопожарная ситуация на территории национального парка является стабильной.

Подробности пожара в плавнях сообщил директор Национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор наук Иван Русев на своей странице в Facebook.

"Сегодня на сайте Минприроды появилась информация о том, что пожар в Нижнеднестровском нацпарке ликвидирован. Но важна не эта деталь, что он ликвидирован, хотя его никто вообще не тушил и он сам потух из-за непрерывного дождя", — написал Русев.

Ранее Русев сообщал, что вечером, 6 октября, неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. По его словам, воспламенение произошло одновременно в восьми точках заповедной зоны.