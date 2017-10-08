наверх
08.10.201701:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Минэкологии отреагировали на масштабный пожар в заповеднике под Одессой

    (обновлено: )31
    По информации Минэкологии, причиной возникновения пожаров стало возгорание 6 октября 2017 года плавней на территории Молдавии около дороги Одесса - Рени.
    Пожар в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка
    Facebook Ivan Rusev

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Возгорание плавней, зарослей у берега реки, на территории Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области произошло в пятницу вечером, в субботу пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

    На месте пожара в хостеле в Запорожье
    vv.com.ua
    Пожар в запорожском хостеле. Будет ли повторение трагедии?

    "Вечером 6 октября на территории Нижнеднестровского НПП произошло возгорание плавней… По предварительным выводам, причиной возникновения пожаров стало возгорание 6 октября 2017 года плавней на территории Молдавии (около дороги Одесса — Рени). В результате неблагоприятных погодных условий, а именно — сильного ветра пожар перекинулся на территорию Украины", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, в субботу пожар ликвидирован, противопожарная ситуация на территории национального парка является стабильной.

    Подробности пожара в плавнях сообщил директор Национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор наук Иван Русев на своей странице в Facebook

    "Сегодня на сайте Минприроды появилась информация о том, что пожар в Нижнеднестровском нацпарке ликвидирован. Но важна не эта деталь, что он ликвидирован, хотя его никто вообще не тушил и он сам потух из-за непрерывного дождя", — написал Русев.

    Ранее Русев сообщал, что вечером, 6 октября, неизвестные подожгли территорию тростниковых зарослей в заповедной зоне Нижнеднестровского национального природного парка. По его словам, воспламенение произошло одновременно в восьми точках заповедной зоны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация возле львовского клуба, где должен выступать Сергей Бабкин, 7 октября 2017
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Первые кадры с места наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017. Видео
    Лондон. Наезд авто на пешеходов
    Как ответит РФ на закон о реинтеграции Донбасса — мнение Разумкова. Видео
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина покупает продукты. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое