Полиция сообщила подробности пожара во львовском "Сбербанке"

Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело в ночь на вторник во Львове, пострадавших в результате пожара нет, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Ранее сообщалось, что во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка".

"Сегодня, 3 октября, в 02.40 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Черновола горит помещение одного из львовских банков… Установлено, что огнем были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения. Из людей никто не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

Полиция устанавливает причины возгорания, решается вопрос об открытии уголовного дела.

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