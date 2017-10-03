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    Полиция сообщила подробности пожара во львовском "Сбербанке"

    (обновлено: )35603
    В результате пожара в помещении "дочки" "Сбербанка" были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
    Пожар в отделении Сбербанка России во Львове
    Facebook Игоря Зинкевича

    Пожар в отделении Сбербанка во Львове. Видео
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    Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове
    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело в ночь на вторник во Львове, пострадавших в результате пожара нет, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

    Ранее сообщалось, что во Львове произошел крупный пожар в отделении "Сбербанка".

    "Сегодня, 3 октября, в 02.40 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Черновола горит помещение одного из львовских банков… Установлено, что огнем были полностью уничтожены мебель и другое имущество банковского учреждения. Из людей никто не пострадал", — говорится в сообщении полиции.

    Полиция устанавливает причины возгорания, решается вопрос об открытии уголовного дела.

    Смотрите также: Блокада "Сбербанка" по-львовски: "азовцы" объявили бессрочную акцию

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