США как "смеющийся третий". Американская выгода войны в Донбассе

Павел Рудяков, эксперт

Превратив конфронтацию с Россией в государственный modus vivendi, украинская власть добилась для себя значительных преференций в самых различных областях, включая геополитику, экономику, финансы, а также, что очень важно, репутационную сферу.

Неизменно пользоваться репутацией "проевропейской демократии" в ситуации, когда в стране, набирая ход, идет процесс явного отступления от демократических правил и норм, очевидного свертывания демократии, было бы невозможно, если бы не заслуги перед США и Западом на российском фронте.

В какой-то момент, правда, игра на постоянное повышение ставок в противостоянии то ли с реальной, то ли с мнимой "российской угрозой" привела к тому, что Киев на международной арене оказался в положении, похожем на шпагат.

Агрессивная украинская русофобия воспринимается и поощряется одними, но вызывает опасения у других, отторгается некоторыми из них. Удерживать баланс между лагерями, один из которых настроен по поводу и без повода конфликтовать с Москвой, в то время как другой, напротив, склонен видеть в ней партнера, союзника, никогда не было просто.

Сегодня это становится практически невозможно в силу ряда причин. Главная из них состоит, пожалуй, в том, что отношения между самими этими условно выделяемыми лагерями в последнее время все в большей степени переходят в стадию открытой конкуренции.

Очередной эпизод такой конкурентной борьбы дипломатическими средствами произошел на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одним из его проявлений можно считать то, что против предложенного Дональдом Трампом плана реформирования ООН и системы международных отношений выступили не только Россия и Китай, но и такой традиционный союзник США, как Франция. Французский президент Эммануэль Макрон в ходе сессии не раз и не два произнес слова, заставляющие серьезно задуматься.

"Я думаю, Россия — это партнер. Мы должны работать с Россией. Невозможно решить сирийский вопрос без России. Очень трудно решить северокорейский вопрос без России. Россию нужно уважать за ее место в мире, за ее историю и за наши с ней отношения. Если вы хотите, чтобы международная система работала, вам надо иметь дело с Россией", — сказал, например, он.

Читайте также: Эксперт: США в состоянии спровоцировать новый виток конфликта в Донбассе

До недавнего времени Макрона принято было однозначно зачислять в число мировых лидеров, оппонирующих Владимиру Путину и России. Теперь, судя по всему, ситуация начинает меняться или уже изменилась. Вряд ли стоит сомневаться в том, что новый взгляд Парижа на отношения с Москвой будет позитивно воспринят, принят и поддержан Берлином.

У сохранившей за собой пост канцлера Ангелы Меркель для этого есть свои резоны. Да, и в новом составе Бундестага сторонников развития контактов с Россией прибавилось. Партия "Альтернатива для Германии", выступающая за сотрудничество с Россией, предлагающая снять санкции с нее, набрав рекордные 12,6%, впервые в истории прошла в парламент. Не без оптимизма смотрят в сторону Москвы не только "великие" державы, но и малые и средние. Не все, конечно, но многие.

Одна из наиболее последовательных в этом вопросе – Сербия, несмотря ни на какие преграды и трудности упорно стремящаяся сочетать евроинтеграцию со стратегическим партнерством с Россией. Сербский президент Александр Вучич, кстати, в своем выступлении в ООН объявил о готовности Белграда к "тяжелым компромиссам" по проблеме бывшего сербского автономного края Косово и Метохия, провозгласившего при поддержке США независимость.

А как же Киев? К чему готов Киев? Если судить по выступлениям Петра Порошенко на разных площадках в Нью-Йорке, то складывается впечатление, что исключительно к победе над Россией. Было бы смешно, если бы не было так грустно.

Положа руку на сердце, следовало бы признать, что компромиссы, даже самые тяжелые, Украине бы сегодня отнюдь не повредили. Перевести вопрос о мирном урегулировании конфликта в Донбассе и о реинтеграции Донбасса в плоскость практических действий, не идя на определенные компромиссы, вряд ли возможно. Об этом, увы, у нас никто не говорит и не думает.

Вместо этого Киев готовится к переведению "АТО" в новый формат – "операция по обороне Украины". О том, чтобы ее просто остановить, к сожалению, речь не идет. Предполагается изменить словесное обозначение. Усовершенствование формы вряд ли способно повлиять на содержание. От перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. От замены слов в риторической фигуре – тоже.

Тем более, когда за этой фигурой скрывается серьезное пропагандистско-идеологическое и государственно-политическое естество. Как ее ни называй, война остается войной. Характер военных действий, проводимых ВСУ и "добробатами" в Донбассе, останется таким же, каким он есть сейчас. Как и то, что его сопровождает. Включая тыловое, материально-техническое, информационное обеспечение и т.д., и т.п.

Независимо от того, как мы сами именуем "операцию", идущую на востоке нашей государственной территории – "антитеррористической" ли, или "по обороне", – наши ближайшие соседи, лучшие друзья и вернейшие союзники поляки, не стесняясь и не робея, говорят и пишут о том, что "уже привыкли называть происходящее в Украине, "proxy war".

В переводе с английского, как известно, слово "proxy" означает "сделанный по доверенности". В некоторых польских СМИ предлагаемое определение переводится как "посредническая война", иначе говоря, война, которую Украина ведет с Россией не сама, а "от имени и по поручению" США. Взгляд на сегодняшнюю Украину как на "территорию столкновения между Россией и Соединенными Штатами" пользуется в Польше большой популярностью.

У Великобритании есть богатейший опыт по исполнению роли "смеющегося третьего" в мировой и европейской политике. "Смеющийся третий" провоцирует конфликты между другими странами, поощряет эти конфликты, получая выгоду от них. В народе это называется загребать жар чужими руками. Эстафету у Лондона в этом отношении после Первой и, особенно, Второй мировых войн приняли США. От чего, надо признать, получили огромное число выгод и преимуществ. И продолжают их получать по сей день.

В конфликте в Донбассе Соединенные Штаты непосредственно, вроде бы, не задействованы. Предположение же, что именно они в этом случае являются "смеющимся третьим" вряд ли вызовет у кого-то сколько-нибудь серьезные возражения. Интерпретация темы в некоторых польских источниках не оставляет в данном вопросе ни малейших сомнений.

Вот, к примеру, отрывки из интервью с одним авторитетным польским экспертом, опубликованного не так давно на сайте "Польского радио".

"Америка имеет настолько плохие отношения с Россией, что вступает в эту войну (Украины с Россией – Авт.), поддерживая Украину, – рассуждает эксперт. – Похоже, что, хоть американская линия по отношению к Украине (при президенте Д.Трампе – Авт.) до конца не сформировалась, она не будет скептичной… То, что вы говорите, что в Украине мы имеем дело с "посреднической войной", – это важно".

Корреспондент, тем временем, задает следующий вопрос: "А для Польши, наверное, хорошо, что, наконец, американцы имеют в этой части Европы конкретные интересы, а не только какие-то аморфные заявления о том, что надо поддерживать страны, идущие демократическим путем?". На что следует ответ: "Американцы – это очень эффективная дипломатия, соединяющая в себе военные, политические и экономические аспекты. У них всегда были какие-то экономические интересы, теперь это можно продемонстрировать в виде такого очень конкретного плана, понятного для всех. Речь идет о вопросах энергетики. Созвучность энергетических вопросов и политического присутствия, а за этим следует и определенное оборонительное военное присутствие, является позитивным элементом с точки зрения нашей безопасности".

Кроме "смеющегося третьего" в лице США на конфликте Украины и России не прочь погреть руки и другие страны, претендующие на роль "улыбающегося четвертого", для которого "посредническая война" в Украине это – хорошо. Их можно понять, для них она выгодна во многих отношениях. А для нас? Для нас нет. И никакие реформы тут не помогут.