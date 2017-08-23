Погребинский: США и РФ - гаранты прекращения огня на Донбассе

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Позитивными для Украины назвал министр иностранных дел Павел Климкин результаты встречи спецпредставителя США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом он сказал на брифинге во вторник.

Министр сообщил, что 23 августа встретится с Волкером, чтобы обсудить детали встречи, и уже после того сможет комментировать ее более детально.

Перспективы разрешения конфликта на востоке Украины, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

З’явилися деякі деталі переговорів. Можна сказати, що зустріч була позитивною?

— Можемо лише посилатись на слова Суркова, який сказав, що зустріч була позитивною, що навіть були якісь нові ідеї. Нічого ми не знаємо про ці нові ідеї. Щодо слів Волкера, він у Вільнюсі теж прокоментував дуже коротко і, як водиться, українські ЗМІ набрехали про його слова. Якщо читати тільки те, що він сказав, то це дуже загальні слова, нічого конкретного. Тому ми точно можемо сказати, що є домовленість, і схоже на те, що це буде швидко, про телефонну розмову в "нормандському форматі". Це непогано, і якщо, дійсно, буде підтвердження з боку росіян, це буде означати, що є якісь приводи для розмови. Тобто про щось вони там домовились, а про що саме, я зрозумів так, що, в основному, розмова довкола того, як припинити взаємні обстріли, як забезпечити контроль за припиненням вогню і стосовно обміну полонених також. Я думаю, що це, мабуть, буде приводом для того, щоб якісь рішення в телефонній розмові прийняти. Більше сказати щось важко.

Можна зробити припущення, чому немає конкретики? Це можна сприймати як тривожний дзвінок чи як позитив?

— Я сподіваюсь на позитив, як завжди. В мене є певні позитивні очікування, оскільки є взаємна зацікавленість. У Волкера просто пряма зацікавленість в тому, що це його місія, доручення, щось треба зробити. Він в тому зацікавлений, в успіху. З іншого боку, явно його начальство Трамп, Тіллерсон давали зрозуміти, що вони хочуть в якихось питаннях, де є спільні інтереси, про щось домовлятись. Це важливо, оскільки зрозуміло, що для Росії надважлива проблема України, а для того самого Трампа — надважлива проблема Північної Кореї. Можливо, це привід для того, щоби шукати якісь можливості компромісу. Так що я все одно вважаю, що наразі будемо думати, що є якісь позитивні очікування.

Ви згадували слова Суркова про нові ідеї. Можна припустити, якими вони можуть бути?

— Я так зрозумів, що ці нові ідеї були навіть не Суркова, а Волкера. Я думаю, ми просто будемо зараз вигадувати, але я ризикну сказати, що, можливо, йдеться про те, яким чином забезпечити припинення вогню. Я можу посилатись на текст Ігнатова – це один з керівників центру, який близький до Суркова. Кілька днів тому він написав про те, що є потенційні можливості розмови про те, що США, з одного боку, і Росія, з іншого, візьмуть на себе відповідальність за контроль за припиненням вогню. Якщо щось подібне відбудеться, це буде, я б сказав, прорив. Але це, очевидно, відбудеться лише за умови, коли будуть брати на себе паралельну відповідальність українська сторона, тому що присутність американських контролерів, не ОБСЄ, що важливо, а американських – це буде легалізація присутності американців в зоні конфлікту. Я не думаю, що це в інтересах тих невизнаних республік і Москви. Так що тут це можливо, але за умови якоїсь зустрічної позитивної логіки дій України. Не знаю, чи це можливо, але це моє припущення.

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Голова МЗС України в середу обговорить з Волкером зустріч з Сурковим. Буде донесена якась конкретика?

— На мене Волкер візуально і те, що я читав в інтерв’ю, справляє враження дуже розумної людини. Я думаю, що він буде говорити українському керівнику МЗС лише те, що він хоче сказати для того, щоби донести власну позицію, а вже справа України… Треба ось про що говорити, а ніхто про це не говорить. Питання розв’язання конфлікту, дуже важливі питання, обговорюються поза Україною взагалі. Це проблема і вона полягає в тому, що дуже багато часу минуло, і Україна не виявила готовності говорити з конкретним супротивником, з сепаратистами або навіть один на один з Москвою. Цього також немає. А тут замість України говорить Волкер, представник США, інтереси якого не завжди співпадають, це я навіть повторюю думку Горбуліна, не завжди будуть співпадати з інтересами України, і це прикро. Зараз буде на нашому святі міністр оборони США і багато інших керівників зі Штатів і це важливий і, так би мовити, взагалі позитивний сигнал для України, що вони на нашому боці тощо, але тут є і нюанс, який полягає в тому, що у нас є потужна кампанія людей, їх визначають як представників "партії війни", які хочуть повоювати. І, можливо, це буде сприяти їхній впевненості в тому, що вони можуть дозволити собі дуже багато, і їм нічого за те не буде. Але я просто згадую історію 2008-го року в Грузії, коли так думав Саакашвілі і чим це для нього закінчилось. Тому, я сподіваюсь, що буде стримано поводити себе Україна, попри те, що на боці України зараз виступають такі потужні гравці.

З Мінська Курт Волкер поїхав до Вільнюса для переговорів з урядом Литви щодо врегулювання українського питання. В якому контексті можуть говорити у Вільнюсі про це?

— Жодного уявлення, про що можна говорити з наших проблем, я не маю. Можливо, це несерйозно скажу, що в нього були якісь там особисті потреби побувати у Вільнюсі, чудове місто, і я не думаю, що є якийсь сенс радитись чи навіть щось обговорювати в питаннях, на які Литва і країни Прибалтики жодного впливу не мають, жодного. Тому я не розумію цей крюк Волкера.

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