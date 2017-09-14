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    Госдеп США о миротворцах в Донбассе: широкий мандат на границе с РФ

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (91)

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    Пресс-секретарь государственного департамента Хизер Нойерт подчеркнула, что США верят в возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Associated Press Hussein Malla

    КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе на всей неконтролируемой властями территории, в том числе на границе с Россией, заявила пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Нойерт.

    Она также подчеркнула, что США настаивают на том, чтобы миротворцы имели широкий мандат, передает Радио Свобода.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат — обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепление разделения Украины", — заявила Нойерт на брифинге в Вашингтоне.

    Пресс-секретарь Госдепа напомнила, что европейские партнеры, например Германия, соглашаются в этом с США.

    "Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины — это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности", — подчеркнула Нойерт.

    Нойерт также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью на неконтролируемой части  оккупированной части Донбасса.

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    "Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и устойчивый режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и дала полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", — заявила пресс-секретарь Госдепартамента США.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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    Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.

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