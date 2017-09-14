Госдеп США о миротворцах в Донбассе: широкий мандат на границе с РФ

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе на всей неконтролируемой властями территории, в том числе на границе с Россией, заявила пресс-секретарь государственного департамента США Хизер Нойерт.

Она также подчеркнула, что США настаивают на том, чтобы миротворцы имели широкий мандат, передает Радио Свобода.

"Хочу четко подчеркнуть, что любые такие силы должны иметь широкий мандат — обеспечивать мир и безопасность на всей оккупированной территории Украины, до самой границы, включая границу с Россией, для того, чтобы избежать углубления или закрепление разделения Украины", — заявила Нойерт на брифинге в Вашингтоне.

Пресс-секретарь Госдепа напомнила, что европейские партнеры, например Германия, соглашаются в этом с США.

"Мы верим, что возможность миротворческих сил ООН на востоке Украины — это идея, которую, конечно, стоит изучить. Мы считаем, что это возможный способ защитить украинских граждан, независимо от национальности. Мы считаем, что это создает потенциал для восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности", — подчеркнула Нойерт.

Нойерт также добавила, что США считают необходимым улучшить положение с безопасностью на неконтролируемой части оккупированной части Донбасса.

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"Мы неоднократно призывали Россию обеспечить настоящий и устойчивый режим прекращения огня. Мы бы хотели, чтобы она пошла на разведение сил вдоль линии контакта, вывела тяжелые вооружения и дала полный, беспрепятственный и безопасный доступ международным наблюдателям, включая международную границу", — заявила пресс-секретарь Госдепартамента США.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.