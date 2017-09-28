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28.09.201711:27
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    Украинцы не готовы терпеть трудности ради реформ

    (обновлено: )47670
    Как выяснили социологи, в Украине высокий уровень социального напряжения. А половина украинцев не готовы терпеть ухудшение уровня жизни, говорится в опросе "Деминициатив". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Украинцы не готовы терпеть трудности ради реформ. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Согласно опросу, на рост социальной напряженности влияют: бои на востоке Украины (67,8%), рост безработицы (48,1%), обеднение населения (46,3%), коррупция (44,4%), безнаказанность чиновников (40,9%), недоверие к власти (34%), недоступность медуслуг (26,5%), рост преступности (17%), ухудшение отношений с другими государствами (15,8%), рост проявлений национализма (13,5%), ограничение гражданских прав и свобод (13,2%).

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    39% украинцев готовы терпеть ухудшение жизни ради реформ. Из них 6% готовы "терпеть сколько нужно", а 33% — "время потерпеть, но недолго". 50% — не готовы.

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