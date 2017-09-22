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    Аналитика и комментарии

    Долой прожорливых журналистов и мини-юбки! Соцсети шумят о реформах в ВР

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (67)

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    Хозяева Рады собрались показать парламентским журналистам, кто главный под куполом: представителям СМИ могут запретить есть в местной столовой и соблюдать строгий дресс-код. Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Верховной Раде — осень перемен. Народные избранники всерьез взялись за представителей прессы. Работникам СМИ вскоре могут ограничить доступ в кулуары и столовую парламента, а также ввести строгий дресс-код. Об этом, в частности, шла речь на заседании Комитета по вопросам регламента ВР.

    Парламентских журналистов обвинили в том, что они много времени проводят в депутатском кафе и мешают депутатам "нормально поесть и пообщаться с коллегами". Особо отличился, по информации все тех же СМИ, рецепт от нардепа Олега Куприенко из "Радикальной партии", предложившего добавлять пурген в еду журналистам.

    Шутки это или нет… Однако в соцсетях такие планы нардепов обсуждают весьма активно, и не только сами журналисты: "Депутаты уже "реформировали" страну, а теперь решили взяться за журналистов. Видите ли, мешают им, господам, закусывать в буфете. Не пущать!".

    "Дресс код некоторых в Раде и правда оставляет желать лучшего, но эти "некоторые" очень часто оказываются народными избранниками или их помощниками, а не журналистами".

    "Как это они про камеры и фотоаппараты забыли? а то журналисты "нагло" снимают их переписку с любовницами и то, как они заказывают себе туры за сотню тысяч евро", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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