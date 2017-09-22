Долой прожорливых журналистов и мини-юбки! Соцсети шумят о реформах в ВР

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Верховной Раде — осень перемен. Народные избранники всерьез взялись за представителей прессы. Работникам СМИ вскоре могут ограничить доступ в кулуары и столовую парламента, а также ввести строгий дресс-код. Об этом, в частности, шла речь на заседании Комитета по вопросам регламента ВР.

Парламентских журналистов обвинили в том, что они много времени проводят в депутатском кафе и мешают депутатам "нормально поесть и пообщаться с коллегами". Особо отличился, по информации все тех же СМИ, рецепт от нардепа Олега Куприенко из "Радикальной партии", предложившего добавлять пурген в еду журналистам.

Шутки это или нет… Однако в соцсетях такие планы нардепов обсуждают весьма активно, и не только сами журналисты: "Депутаты уже "реформировали" страну, а теперь решили взяться за журналистов. Видите ли, мешают им, господам, закусывать в буфете. Не пущать!".

"Дресс код некоторых в Раде и правда оставляет желать лучшего, но эти "некоторые" очень часто оказываются народными избранниками или их помощниками, а не журналистами".

"Как это они про камеры и фотоаппараты забыли? а то журналисты "нагло" снимают их переписку с любовницами и то, как они заказывают себе туры за сотню тысяч евро", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook