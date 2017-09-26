Пенсионная реформа: минимум денег при максимуме проблем - пресс-конференция

В среду, 27 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Пенсионная реформа: минимум денег при максимуме проблем".

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение этих преобразований является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Основным будет доработанный в профильном комитете законопроект №6614 — "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". При этом эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом, т. е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству. Перед уходом на летние каникулы ВР приняла в первом чтении ключевой законопроект для проведения пенсионной реформы. Парламенту также предстоит рассмотреть три других законодательных акта по этой теме.

Проект реформы не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Законопроект предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд.

Всемирный банк и МВФ раскритиковали проект пенсионной реформы. Представитель Всемирного банка заявила, что пенсионные расходы в Украине составляют 11% ВВП, что исключительно много по международным стандартам. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Ряд экспертов утверждает, что "доработанный" в профильном комитете законопроект №6614 оставит нынешних и будущих пенсионеров с минимумом денег при максимуме проблем, поскольку документ не избавился от базовых проблем, за которые его критиковали.

Эксперты пресс-конференции:

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 27 сентября в 13.00

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