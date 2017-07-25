Павлив: подключение США к процессу по Донбассу даст подвижки в конце года

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Нормандская четверка" возобновила переговоры: президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

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Как сообщила пресс-служба украинского президента, лидеры стран "нормандского формата" отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В пресс-службе добавили, что Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Большая непубличная часть"

По мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, в переговорах наверняка была большая непубличная часть, о которой не было сообщено.

"Обычно такие обстоятельные длительные переговоры – а они длились более 2 часов, даже по телефону, не важно, и если следствием их является протокольные заявления, такие малосодержательные, а так и было в данном случае, наверняка присутствует очень серьезная непубличная часть, которая, в моем понимании, конечно же, касалась решительных шагов и изменений в части политического урегулирования на Донбассе", – рассказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

При этом следует понимать, что очень активно в процесс включились американцы, конкретно в лице спецпредставителя США Волкера, который уже сделал ряд симптоматичных заявлений, добавил политолог.

"Как тут не вспомнить историю – часть его выступления, которая была адресована, как мне кажется, в первую очередь правящей коалиции, о том, что надо бы смерить гордыню, собственные узкопартийные интересы ради политического урегулирования. Сигнал, как по мне, недвусмысленный", – подчеркнул Павлив.

"Минск" – уже при следующем составе Рады

Сейчас, в силу объективных причин, Макрон тоже является в некотором смысле провайдером этих процессов: он развил бурную активность на внешних фронтах, в частности в Ливии, и урегулирование на Донбассе тоже сейчас для него становится одной из козырных карт, уверен политолог. А Ангела Меркель, прогнорирует он, скорее всего, будет в сентябре переизбрана и стоит "ожидать тоже возвращения Германии в полном объеме в проблематику".

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"Поэтому, я полагаю, что могут быть подвижки ближе к концу года, подвижки заметные, содержательные. Но безусловно, наиболее фундаментальные решения в части Донбасса будут приняты уже в следующей каденции Верховного Совета. По тем или иным причинам, субъективным и объективным, этот состав не готов (имплементировать) политическую часть. Возможно, пока вероятность очень невелика, если все-таки нас будут ждать внеочередные парламентские выборы, после них будут какие-то заметные изменения и продвижения в реализации политической части минских соглашений", – резюмировал Павлив.