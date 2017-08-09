Кнут народу, пряники министрам. Развитие демократии США в Украине

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Захар Виноградов, обозреватель — для РИА Новости Украина

Соединенные Штаты Америки серьезно озабочены обеспечением особого порядка на улицах городов Украины. Настолько серьезно, что решили приобрести для полицейских сил страны специальные автомобили, предназначенные, как сказано об этом на сайте американских госзакупок, "контролировать толпу".

Автором предложения о такой вот, мягко говоря, не вполне гуманитарной помощи США Украине, выступает Региональное бюро поддержки госзакупок США во Франкфурте (Германия), заявившее об этом на официальном сайте госзакупок США.



Как США решают вопросы в Украине

Почему закупкой специальной техники для полиции Украины занимаются США, в принципе, понятно. Потому что украинская власть уже давно находится под вполне зримым и ощутимым руководством американской политической элиты. Помнится, теперь уже бывший вице-президент США

Джозеф Байден в свое время даже жаловался журналистам, что проводит больше времени за телефонными переговорами с президентом Петром Порошенко, чем с собственной женой.

Кстати, Байден отличился не только в нескончаемых телефонных увещеваниях украинского президента бороться с коррупцией и развивать реформы, но и в прямом управлении Украиной, во всяком случае, в решении кадровых вопросов. Например, как признался Байден уже в конце своей каденции, именно он, то есть американский вице-президент, в свое время настоял, чтобы Порошенко уволил с должности генерального прокурора Виктора Шокина, покрывавшего в своем ведомстве коррупционеров.

Тогда Байден использовал совсем уж запрещенный прием – сказал Порошенко: Петр, не уволишь Шокина, не получишь очередной миллиард транша из МВФ.

И Шокина тогда, в апреле 2016 года, уволили. Хотя коррупцию это не остановило, но кредит МВФ пришел вовремя.

В преддверие возврата

С того момента прошел год с небольшим. В США сменилась администрация главы государства и Байден теперь, наверняка, больше уделяет времени семье, чем Украине. Зато на Украине количество проблем только увеличилось.

И не в последнюю очередь по вине все того же МВФ, который на протяжении трех лет постоянно требовал от Украины увеличения тарифов на ЖКХ. И они росли, а параллельно росли и неплатежи.

К примеру, в 2014 году на Украине насчитывалось около 1 миллиона семей, которые претендовали на дотации из бюджета за пользование коммунальными услугами. А в нынешнем таких семей стало уже 7 миллионов 700 тысяч. То есть за три года на Украине в семь с лишним раз увеличилось число тех, кто не в состоянии оплатить ЖКХ.

Кстати, сумма необходимых для этого дотаций составляет 75 миллиардов гривен. А в бюджете есть только половина. И где взять остальные, пока неясно.

Но есть еще и те, кто дотаций не получают (считаются, что средства на это у них есть), но платить им все равно нечем. И суммы долга граждан государственным конторам за свет, воду и газ уже исчисляется несколькими десятками миллиардов – по одним данным 25 миллиардов гривен, по другим – 40.

Ну, и наконец, в настоящее время на Украине начался процесс возврата "основного тела кредита МВФ" и процентов по нему, то есть расчеты с Фондом за полученные ранее кредиты…

Все это – неуплаты, резкое обнищание населения накаляет общую социальную ситуацию на Украине. Отсюда и предположение кураторов в США, что в следующем году, когда на Украине ожидается пик митингов и демонстраций, полиции на улицах понадобятся уже не просто "космонавты с дубинками", а хорошо приспособленные для этого автомобили, предназначенные, как уже было сказано, для "контроля толпы и выполнения других задач украинской полицией".

Поэтому на сайте госзакупок США обозначено, что срок реализации этого контракта – четвертый квартал 2017 года, а время на поставку – 45 суток, то есть как раз к концу февраля-началу марта 2018 года.

Общее количество закупки машин – 60 штук, значительная часть из них – грузоподъемностью 1750 килограммов.

Как деликатно сообщают американские заказчики, пекущиеся об удобстве украинских полицейских, сегодня украинская полиция использует для этих целей "нестандартные транспортные средства".

Ну, а с февраля-марта 2018-го года, благодаря этой акции, будут иметь специально приспособленные, стандартные.



По результатам предыдущих закупок РИА Новости Украина Евгений Котенко Охрименко: коррупция в Украине - явление неистребимое

Но тут возникает нюанс. Дело в том, что полиция Украины, как мы уже об этом неоднократно писали, получила от зарубежных партнеров в США и ЕС 1514 автомобилей. Все это за последние два года, то есть с момента, как милиция была на Украине реорганизована в полицию.

И только за семь месяцев только нынешнего года 461 автомобиль из это го числа были разбиты полицейскими в ходе их патрулирования и так называемой охраны общественного порядка.

Такие цифры, были получены из Департамента патрульной полиции Полицейского управления Украины украинским изданием "Главком" накануне двухлетней годовщины украинской полиции, то есть к 4 августа.

Последний раз технику в украинскую полицию в мае нынешнего года передавал лично руководитель компании Mitsubishi Осама Масуко, который для этого даже специально приехал из Токио в Киев.

Тогда же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, видимо крайне озабоченный частыми авариями полицейского автотранспорта, заявил, что, "учитывая стоимость этих машин и особенно их специфику, мы перед тем, как их дать, сначала заставим полицейских трижды пройти экзамен, потом показать, как они умеют водить электромобиль. И мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию", — резюмировал Аваков.

Последнее заявление, конечно, шутка. Но выяснилась интересная подробность – при приеме на работу в полицию, каждый кандидат на Украине проходил специальные трехмесячные курсы, на которых подготовка полицейских как водителей автотранспорта не предусматривалась.

Поэтому, видимо, именно полицейские на Украине и стали чуть ли не главными виновниками автотранспортных происшествий. И в связи с этим, что будет с новыми автомобилями, предназначенными для "контроля толпы", пока не совсем ясно. Во всяком случае, американский заказчик предусматривает, что поставщик спецтехники будет сам проводить обучение украинского персонала.



Накануне нового политического цикла

Есть у этой истории и вполне конкретный политический подтекст.

То, что Украина находится в преддверие нового избирательного цикла, который может многое поменять в стране, понимают не только на самой Украине.

Понимают это и в США, где, похоже, новая администрация Дональда Трампа до сих пор не может определиться со своей украинской политикой – то ли продолжать прямое курирование, как это было при Обаме, когда все мало-мальски важные назначения в украинским правительстве согласовывались с заокеанскими чиновниками и политиками, то ли отпустить Украину в самостоятельное плавание, что чревато новыми "Майданами"…

Возможно, именно последнее опасение и вызвало желание у Госдепа США закупить для украинской полиции спецавтомобили, предназначенные для "контроля толпы", то есть для работы с демонстрантами и митингующими.

Конечно, нынешняя администрация США более прагматична, чем предыдущая, да и время возврата долгов неизбежно приближается. Кстати, частные компании, которые в свое время отсрочили украинский долг на пять лет, тоже в скором времени (с 2020 года) хотят возврата вложенных в государственные обязательства Украины своих инвестиций.

А возврат долгов, как известно, дело крайне репрессивное, особенно в отношении тех, с кого придется собирать деньги, то есть с населения…

Поэтому, кажущаяся чисто благотворительной забота США о полицейском оснащении Украины, на самом деле имеет вполне меркантильный интерес.

"Это – только бизнес и ничего личного", — как говорят по ту сторону океана, когда стреляют в голову.

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