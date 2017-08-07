Оружие из США вызовет политическое напряжение в Украине – Воля

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что вопрос получения Украиной летального оружия находится в поле интересов Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что США уже поддерживают Украину, однако в интересах Белого дома и дальше повышать обороноспособность нашей страны. Также советник отметил, что администрация президента рассматривает все варианты оказания помощи.

Стоит напомнить, что накануне Пентагон обратился к Белому дому с вопросом предоставления Украине высокотехнологичного противотанкового вооружения.

Действительно ли следует ожидать поставок вооружения, и какую реакцию они могут вызвать, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це лише обіцянки США чи дійсно США готові до такого кроку?

— США готові до такого кроку, але чи потрібен він їм зараз – це питання. Справа в тому, що та інформація, яка була, що начебто Пентагон звернувся до Держдепартаменту, насправді Пентагон не визначає напрямів зовнішньої політики США. Я думаю, що насправді відбулося ось що: Курт Волкер здійснив два візити до України, турне європейськими столицями, зараз Держдепартамент, адміністрація Трампа і Пентагон в купі переглядають, тобто по-новому намагаються оцінити ситуацію з конфліктом на сході нашої країни і по-новому подивитися на те, яким чином можна вирішити цю ситуацію, які є прохання з українського боку і якими інструментаріями, які можливості мають США в цьому питанні. Я думаю, що саме як наслідок візиту Курта Волкера і прохання, власне, української сторони про надання летальної зброї Пентагон на запит Держдепартаменту знову розглядав це питання і відправив своє бачення, свої пропозиції.

А що стосується заяв Макмастера, то треба розуміти, що як і заяви про важливість надання Україні, припустимо, летального озброєння взагалі, такі заяви Макмастера з цього приводу, вони вже тривають декілька років. Взагалі ця тема виникла в 2014 році, ще при президентові Бараку Обамі, і зараз ми бачимо що? Що нова адміністрація США дуже активно працюють над українською проблематикою і готуються до прийняття якихось рішень, і вони демонструють, що у нас є і такі інструменти втручання, впливу на ситуацію, і такі, і такі. Я не думаю, що США нададуть найближчими місяцями якесь летальне озброєння Україні, але принаймні вони позначили такий варіант, це ж політика, і політично це правильно. Якби були якісь варіанти вже конкретні, то вони б їх озвучували, а зараз поки що гіпотетично такий варіант розглядається, як один з можливих елементів відносно ситуації на сході України.

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Тобто поки що багато галасу із нічого? А теоретично, наприклад, чим надання летальної зброї Україні могло допомогти в зоні проведення АТО? facebook.com/Dmitriy.Korneychuk Корнейчук: реальная "партия мира" в Украине - это Трамп

— У зоні АТО тут навряд чи ці "Джевеліни", припустимо, допоможуть, якщо йдеться про поточний стан. Зараз ситуація на такій паузі. Курт Волкер сказав, що це гаряча війна, я з ним не погоджуюсь, у більшості це заморожена така, напівзаморожена ситуація, і проти постачання летальних озброєнь виступає Росія, тобто питання дуже таке політичне не просто в контексті ситуації на Донбасі. Із одного боку, США позиціонують так, що "Джевеліни" можуть бути певним стримувачем на той випадок, якщо колись Росія або сепаратисти, підтримувані нею, вирішать піти у наступ, поширити контрольовану територію, але Росія категорично проти цих "Джевелінів", тому якщо говорити про можливість взагалі гіпотетичну постачання такої зброї, можливо, у великому пакеті по врегулюванню кризи на сході нашої країни, врегулюванні війни, десь виникне таке питання, що Україна там погоджується на якісь політичні моменти, а натомість отримує ті ж самі "Джевеліни" у своє користування, тобто такі стримування, противаги можливі в такому сенсі. Зараз же поки ситуація жодним чином не зміниться, а політична напруга зросте, тобто якщо "Джевеліни" з’являться неподалік від лінії розмежування, наступу точно не буде, але його і зараз не передбачається, але політична напруга зрости може через їх розміщення.

Що з цього приводу думають Макрон і Меркель? Чи дійсно підтримують надання Україні летальної зброї?

— Я так розумію, що вони не підтримують цього питання. Раніше їхня позиція була в тому, Франції, це ще коли був Олланд, і позиція Меркель, яка, швидше за все, з вірогідністю 99% і буде надалі канцлером, вони не вітали такого можливого варіанту – надання летальної зброї. І, зважаючи на те, що Трамп активно спілкується з французьким президентом по великому колу питань міжнародної політики, я думаю, що тут позиція усіх трьох провідних західних партнерів України, багато в чому погоджена, і надання такої зброї не очікується. Німеччина, Франція — проти, а в Америці це питання час від часу порушують, проте і значна частина американського істеблішменту висловлюється проти передачі такої зброї.

Значить знову-таки йдеться про теоретичне питання?

— Да, гіпотетично. Може бути вся оця інформаційна кампанія, з точки зору гіпотетичної, в Генштабі будь-якої країни розглядають будь-які варіанти можливих дій, в тому числі і на території сусідніх держав, навіть, якщо ці держави не є ворогами, а такі відносини більш-менш нормальні. Але то нормальна така особливість планування військового, щоб краще була підготовлена армія, розглядають різні варіанти можливого її застосування. Ті ж навчання миротворчі, допустимо, вони відбуваються в різних акваторіях, на різних, так би мовити, театрах, географічних умовах для того, це набуття досвіду і на всяк випадок. От що стосується того ж самого варіанту надання Україні летальних озброєнь, з одного боку, це гіпотетична така, один як варіант, який вже декілька років розглядається США і в адміністрації президента, і в Держдепі, і в Пентагоні, і є певні напрацювання, тобто якщо виникне це питання постачати, там вже все готове в них, вони готові до цієї ситуації. А от, крім того, оця от тема, актуалізована зараз, вона ще є таким політичним елементом торгу, гри, вибудовування відносин і позицій у відносинах з Росією. От показують американці, що – так, от дивіться, у нас все готово до цього, ми готові в будь-який випадок постачати озброєння, давайте будемо далі розмовляти.

А така гіпотетична можливість здатна вплинути якось на риторику перемовин у Мінську?

— "Мінський формат", по-перше, його особливість в тому, що він не є самостійним форматом. Базовим форматом є політичний формат, який ми називаємо "нормандська четвірка", плюс двосторонні консультації між США та країнами "нормандської четвірки", тобто такий формат 4+1. Оцей формат політичний – він є базовим, а "мінський формат", тобто тристороння контактна група – це чисто такий прикладний формат, місце для проведення більш простих, прагматичних, детальних, приземлених консультацій з приводу конкретних якихось проблем, питань вже в рамках реалізації тих, визначених в політичному сенсі напрямів. І та ж сама рамкова угода, яка, ми знаємо, Мінські угоди, перші і другі, так що гіпотетично на "Мінськ-2" це ніяк не вплине, бо якщо політично, в політичному сенсі на найбільш високому рівні ми побачимо, що прогресу немає, знову на паузі, ніхто ні з ким не хоче розмовляти, зустрічатися. Я маю на увазі, що російський президент уникає контактів і зустрічей за участі нашого президента, то тоді "мінський формат", будуть вони збиратися, обговорювати якісь питання, там – звільнення, обміну полоненими, звільнення ув’язнених, утримуваних осіб, а фактично, якщо "Джевеліни" з’являться, і Росія буде проти цього, то це позначиться не на "мінському форматі" передусім, а на тому, що політична атмосфера зміниться.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.

Также эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил в эфире "ГС", что для проведения референдума о вступлении Украины в НАТО надо внести изменения в Конституцию и разрешить размещение военных баз в Украине, а для для этого не наберутся голоса в ВР.